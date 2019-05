Presidente califica de "muy buena" reunión con la CNTE

"No tenemos diferencias de fondo (con los maestros)", afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar de "muy buena" la reunión que sostuvo ayer con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes le entregaron un documento que él se comprometió a responder puntualmente y por escrito.

Aclaró que el documento que presentaron los maestros, no se puede considerar propiamente como un pliego petitorio, porque no se incluyen todos los temas, "pero quedamos en que les voy a dar respuesta puntual y nos vamos a volver a reunir el próximo lunes a las cinco de la tarde" para continuar el diálogo con base en el documento que contestará.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente

Sobre la compra de software...



Tuvimos una muy buena reunión con la CNTE.



No van a pedir nada que no sea injusto. Todo se va a resolver, no hay diferencias de fondo https://t.co/JlacdHhheo pic.twitter.com/vEu1pSICtO — El Sol de México (@elsolde_mexico) 21 de mayo de 2019

La reunión de ayer estuvo muy bien, insistió el presidente López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, y si bien dijo que no entregaría el texto que le dieron los maestros, sino hasta el lunes cuando presente su respuesta, aclaró que "no hay nada oculto, no hay diferencias de fondo, pues todos queremos una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares".

Gobierno aplaza respuesta

El gobierno federal aplazó hasta el próximo lunes su respuesta definitiva a las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes exigen la legalización de la designación bilateral de las plazas de los maestros, la reinstalación con salarios caídos y la liberación de presos políticos.

A su salida el secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Enrique Enríquez afirmó que se iban satisfechos de los resultados de este primer diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque se mantiene la mesa de discusión con la más alta investidura del país.

Con información de Notimex.