Presidente de Guatemala propone a México construir "muro de prosperidad"

“Vengo a invitar a trabajar juntos, en la construcción no de muros físicos, sino de muros de prosperidad; no de muros de armas, sino de muros que aliente a las personas a quedarse y no arriesgarse, dijo ante Senadores el presidente de Guatemala, Alejandro Giammanttei Falla.

En sesión solemne en el Senado de la República, relató que cada vez que un ciudadano desesperadamente abandona su tierra, también deja su familia, deja sus costumbres, sus sueños y sus anhelos y con ello cada vez fracasamos.

Sin embargo, dijo que “a nuestros conciudadanos no los frenan los muros, no los frena las leyes, no los frena el miedo, lo único que frena a nuestra gente son la razón para quedarse. Lo único que puede detenerlos son las oportunidades, lo único que los detiene es la seguridad, un empleo digno, un futuro promisorio’’.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Lo que los detiene es el trabajo, el progreso, un techo sólido; lo que los detiene es una familia que crece, una empresa que crece, una sueño que crece’’, dijo desde la tribuna el mandatario centroamericano que se encuentra de visita en nuestro país.

Agregó que su invitación es a que “hagamos algo juntos para lograrlo, constituyamos en la zona fronteriza, un auténtico muro de prosperidad, que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de Huehuetenango, Quiché y San Marco y por el lado mexicano Chiapas, y una porción de Tabasco como primer muro de prosperidad. Promovamos juntos ahí, en esa zona la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona de influencia para frenar la migración. A estrechar las relaciones comerciales entre Guatemala y México", refrendó Giammanttei.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Destacó que las consecuencias de gobiernos anteriores que se olvidaron de promover el desarrollo humano en Guatemala; “vemos con tristeza como nuestros connacionales abandonan o desean abandonar a su país, personas y familias enteras que se dirigen al norte para tratar de encontrar las oportunidades que nosotros les hemos negado’’.

Ellos, dijo el presidente de Guatemala, son producto de la marginación, de la exclusión social, del desempleo, de la falta de acceso a los servicios básicos, entre otras.

Por tanto, añadió, urge que las relaciones entre ambos países sean fortalecidas como jamás en la historia ha sido; llevar la relación al punto más alto de la historia para beneficio de las dos naciones.