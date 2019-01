Ni cómplice ni me hice de la vista gorda, responde Calderón a AMLO sobre huachicoleo

El expresidente Felipe Calderón negó rotundamente haber sido "cómplice" o haber hecho la "vista gorda" durante su gobierno ante el robo de combustibles que sufre el país y que ha derivado en un problema de desabastecimiento de gasolina.

"Tuve muchos errores como cualquier ser humano, pero combatí con determinación el crimen organizado, incluyendo el robo de combustible", aseveró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Tras ser preguntado si fue "cómplice" o hizo "la vista gorda" ante el robo sistemático de combustible conocido como "huachicoleo", Calderón respondió: "Por supuesto que no".

Calderón tachó las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de "estrategia mediática".

Además, el exmandatario sostuvo en su cuenta de Twitter que bajo su Gobierno "las fugas detectadas eran más de diez veces menores de lo que hay ahora".

La crisis actual ha provocado un déficit de 93 mil barriles diarios de gasolinas, según informó Pemex, aunque el robo se ha reducido drásticamente, de 126 mil a unos tres mil barriles diarios.



En la lucha contra el huachicoleo, López Obrador ha acusado a sus antecesores al frente de la Presidencia de México de haber sido "benevolentes" ante este delito y Ante ello, Calderón le pidió que presente las pruebas.

“Es fácil acusar sin pruebas, pero me parece que México espera de su presidente mucho mayor honestidad en el desempeño del cargo público, no es honesto acusar sin pruebas, no es honesto calumniar así, lo invito a que se conduzca con la verdad”, declaró.

Acusó que la estrategia del actual presidente es dividir, estigmatizar, mentir acerca de sus adversarios, “es en encontrar un enemigo real o ficticio”.