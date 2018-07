Presionan a AMLO por fiscal general

Un colectivo de 300 organizaciones, con el apoyo del sector empresarial, inició una serie de acciones que les permita alcanzar las firmas de 116 mil 213 ciudadanos para presentar una iniciativa ciudadana de reforma al artículo 102 constitucional, y cambiar el proceso de selección del fiscal general.

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó en comodato a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la plataforma digital que utilizó para registrar las firmas de los aspirantes a la presidencia por la vía independiente, lo anterior para agilizar la obtención de las firmas.

El virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, defendió que este cargo surja a partir de una terna que envíe el titular del Ejecutivo al Senado y declaró que no está de acuerdo con la reforma constitucional impulsada por la iniciativa privada y la sociedad civil.

El colectivo Fiscalía que sirva tiene listo el borrador de la reforma e, incluso, avanzada la Ley Orgánica para lograr cambios estructurales dentro de la procuración de justicia. En este esfuerzo participan Coparmex, Mexicanos contra la corrupción e impunidad, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y Fundar, entre otras.

El Sol de México confirmó que representantes del colectivo se reunirán esta semana con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para presentarle el proyecto y convencerlo de sus beneficios para la procuración de justicia. Por lo pronto, María Elena Morera, una de las impulsoras, ya se reunió la semana pasada con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Tatiana Clouthier.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, y participante en la elaboración de la iniciativa, adelantó a este diario parte de la propuesta. La reforma constitucional establece que haya una Comisión de designaciones como órgano auxiliar del Senado para evaluar desde la sociedad los perfiles y generar una terna.

“Esta comisión de designaciones apoyaría al Senado en la revisión de los 10 perfiles para depurar una terna”, explicó. Dijo que cuando la terna es propuesta con el Ejecutivo no deja de haber un vínculo con éste y resta autonomía al Fiscal.

“Lo que busca es que esta reforma no se quede en un cambio cosmético, sino que haya controles para la rendición de cuentas y controles ciudadanos”, dijo.

El colectivo está presionando para abrir el diálogo con el equipo de transición de López Obrador.

Organizaciones de la sociedad civil consultadas por este diario advirtieron que si Andrés Manuel López Obrador, no escucha a la sociedad en temas como la designación de un Fiscal General independiente será visto como “un presidente autoritario que no escucha y que hace lo que quiere y no va a tomar en consideración lo que la sociedad le propone”.

Los integrantes del movimiento #Fiscalía que sirva, Elena Azaola y José Antonio Ortega Sánchez, coincidieron en señalar que nombrar a los amigos no es la mejor manera: “si nombra a la gente sólo por ser cercana y no por las competencias que tenga no es una buena señal”.

En entrevista destacaron que el nuevo Fiscal General debe ser una persona con una trayectoria limpia, con autoridad moral y una gran capacidad para dominar el nuevo sistema de justicia penal.