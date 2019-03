El PRI necesita un poquito más de tiempo para recomponerse: Roque Villanueva

“Con un ánimo todavía muy tristón, en una condición muy desfavorable: con las bancadas más pequeñas en su historia en el Senado y en la Cámara de Diputados y con un resultado adverso en la Presidencia de la República, llega el PRI a su 90 aniversario; pero también dispuesto a resurgir de su mal resultado electoral reciente”, considera el ex presidente del CEN del tricolor, Humberto Roque Villanueva.

“Aún para las elecciones de junio de este año, nos va a tocar el coletazo del tsunami; pero va a empezar la recuperación. El PRI necesita un poquito más de tiempo para recomponerse. Y lo que sí, no tengo a menor duda, es que vamos a dar una agradable sorpresa en la elección intermedia”, precisa.

De hecho, la recuperación ya empezó con dos casos notables en Nuevo León, con los dos principales municipios: Monterrey y Guadalupe, con dos cuadros de primera. Ya hay síntomas de recuperación”, alude.

Y el hecho de que en Puebla hayan elegido a un priista Guillermo Pacheco, ex alcalde de la Angelopolis como gobernador interino, aunque no fue por elección directa sino por el Congreso, habla del respeto que se tiene en muchas partes por el PRI o por los priistas, que a veces no es lo mismo. A veces gana el prestigio del partido y en otras lo hace el prestigio de los priistas.

Optimista, el ex dirigente nacional del tricolor, asume en entrevista: “Yo sí veo síntomas de recuperación. Veo muy complicadas las elecciones de junio de este año por el coletazo del tsunami todavía, no por otra razón”.

“Será en la elección intermedia, donde el PRI va a lograr ya de manera clara la recuperación”, afirma.

Acostumbrados a recibir 18, 19, 20 millones de votos en otros tiempos, sólo obtuvo 7.4 millones en la pasada elección presidencial.

¿A qué obedeció ese declive?

-A varias razones:

La primera: el ejercicio de gobierno desgasta. Y esto ya lo va a conocer el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Todo ejercicio de gobierno desgasta en el país que sea.

Segunda: El PRI se había acostumbrado a una vida más cómoda en términos electorales. Le apostaba mucho a una estructura que no estaba realmente vigente. Estuvo y tuvimos tiempos en que la estructura funcionaba como una gran maquinaria aceitada. No fue el caso de los últimos años.

Y no solamente en la elección del 2018. Ya traíamos tiempo atrás, una maquinaria que estaba solo en el papel, pero que no funcionaba en la realidad.

Otra de las grandes causas: las banderas que defendíamos ahora las defendió el candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador, más que su partido, porque no veo en Morena a un partido. Veo un Movimiento con un líder indiscutible que es López Obrador, que ha tenido el acierto de abanderar lo que nosotros abanderamos en el pasado y sin el desgaste de gobierno, tenía más credibilidad.

De suerte, que sin duda alguna, el triunfo de López Obrador, independientemente de las debilidades del PRI, se debe a un cierto hartazgo.

Hartazgo que se presenta en muchos países, no solo en México. Por ejemplo en Francia, tenemos a los “Chalecos amarillos”, con un presidente electo con una buena mayoría como Emmanuel Macron, refiere.

¿Viene el cambio de estafeta, cómo ve a los aspirantes a dirigir el tricolor?

-Hay hombres de gran prestigio como el ex rector de la UNAM, José Narro, quien lo hizo extraordinariamente bien. Hay personas que lo ven con simpatía.

Está el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, es un hecho. Ella quiere y participa en serio en la contienda desde hace tiempo. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, es también un hecho.

Y agregaría dos nombres, de los que finalmente se tendrá que escoger uno como parte de un grupo. Me refiero a Migue Ángel Osorio Chong y a René Juárez Cisneros, los dos con responsabilidades con sus respectivos grupos parlamentarios.

También Ismael Hernández Deras, dirigente de la CNC, otro buen cuadro.

Desconozco en qué términos vendrá la convocatoria y si todos puedan cumplir los requisitos o no, pero son los aspirantes que suenan, respondió.