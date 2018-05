PRI activará cinco millones de promotores, destaca el senador Jesús Casillas

El PRI activará las estructuras que no estaban dando el cien por ciento, tiene la militancia más numerosa con cinco millones de personas, estructura que habrá de motivarse e identificarse no sólo con un candidato presidencial en la persona de José Antonio Meade, sino con una nueva dirigencia nacional.

El objetivo, destacó el senador Jesús Casillas Romero, es trabajar para lograr el triunfo presidencial el próximo 1 de julio, con propuesta clara, con visión moderna y combinada con principios ideológicos del PRI.

“Las estructuras harán trabajo de promoción, de oferta política. Es una gran estructura que trabaja las 24 horas en todos los rincones del país, una estructura permanente que no la tiene ningún otro partido político”, aseveró Casillas.

En ese sentido, dijo que no es lo mismo que un millón de militantes promuevan el voto, a que lo hagan cinco millones de priistas, que es la militancia tricolor.

El senador destacó que el evento del pasado domingo fue para fortalecer la unidad partidista, la identidad del partido y de los propios militantes “y que muchos estamos orgullosos de pertenecer al PRI, con un candidato comprometido con el partido, con sus ideales, con ideología y principios de justicia social, de ver por los intereses de las grandes mayorías del país”.

Además, añadió Casillas Romero, José Antonio Meade ha delineado ejes importantes de atender durante la campaña, en materia de educación, combate a la desigualdad y a la seguridad; ésta última que ha lastimado y lacerado a todos los mexicanos. Son propuestas claras y contundentes”.

Y para lo anterior, subrayó el priista, se requiere de un partido con historia, de un partido que lo largo de los años ha creado instituciones importantes que le han dado rostro al país. México no sería el mismo sin el IMSS, Infonavit el ISSSTE, así como la infraestructura en telecomunicaciones y terrestre, que colocan a México con un crecimiento sostenido.

Respecto a si no es tarde para un relanzamiento de la campaña de José Antonio Meade, apuntó: “no lo veo como un relanzamiento, sino recordar cuando se modifican los estatutos del partido para que cualquier ciudadano pueda postularse. Meade decidió por el PRI, porque conoce su historia, sus principios e ideología y es con lo que se identifica, lo ha dejado claro”.

“Ha manifestado su voluntad de gobernar con los principios del Partido Revolucionario Institucional, pero lo más importante, el respaldo que la militancia le ha dado, tanto a René Juárez –líder nacional priista– como al propio candidato. Todo ello se va a traducir en que vamos regresar a las colonias, seccionales, distritales, municipios y las entidades federativas, a redoblar esfuerzos, a llevar el mensaje y a convencer”.

No tengo duda, finalizó, que Pepe Meade será el próximo Presidente de México, no solo porque tiene una idea clara de la problemática del país, no porque sea el mejor preparado de todos los candidatos, ni por la mayor experiencia; “porque está respaldado por un partido político con presencia y vigencia; y sus militantes saldremos a convencer de que la mejor opción es el candidato del PRI”.