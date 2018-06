PRI demanda ante el INE a López Obrador por "maquillar recursos"

El PRI presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) supuestas evidencias de que Andrés Manuel López Obrador y Morena utilizaron el fideicomiso “Por los demás” -para apoyar a víctimas del sismo- como una fachada para introducir financiamiento de procedencia desconocida al sistema bancario y desviar recursos con fines electorales.

El partido demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) acelerar la investigación sobre el fideicomiso creado por Morena para las donaciones a los damnificados del sismo de septiembre pasado, al asegurar que el dinero se fue al financiamiento de los promotores del voto morenista.

Aunque la denuncia fue en contra de Morena, consejeros electorales reaccionaron en contra por la forma como la presentó la representante del Poder Legislativo del PRI, Mariana Benítez, ya que incluyó datos del expediente, lo cual violaría el debido proceso.

Durante la presentación del último informe de fiscalización de las campañas federales, Benítez aseguró que en el expediente hay evidencia de que en el fideicomiso para los damnificados ha habido depósitos en efectivo y retiros por 71 millones de pesos a través de cheques realizados por militantes de Morena. “Resulta que son militantes y operadores de Morena (quienes están retirando el dinero) y no lo estoy diciendo yo, no es un discurso de campaña, están en las constancias y el consejero Ciro Murayama no nos va a dejar mentir, que eso obra en el expediente”, dijo la priista.

Aunque la acusación es contra Morena, quienes reaccionaron en contra de lo dicho por Benítez fueron las consejeras Claudia Zavala, Pamela San Martín y el consejero presidente Lorenzo Córdova, quienes aseguraron que el INE actuará de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley, y eso incluye no hacer pública el expediente de una investigación abierta.

“El INE no va a entrar en su actuación a las dinámicas propias de la contienda electoral, hacerlo significaría equivocarnos, hacerlo significaría romper las dinámicas propias de la contienda electoral, hacerlo significaría equivocarnos, hacerlo significaría romper la imparcialidad”, dijo Córdova Vianello.