PRI, listo para el desafío que está por venir: Ruiz Massieu

La senadora Claudia Ruiz Massieu aseguró que los priistas no son mercenarios de la política, ya que algunos “cambian de lealtades, de proyecto y de ideología tan pronto como el poder cambia de manos nosotros”, por lo que anunció a los ciudadanos que votaron por ellos que los van a representar con orgullo.

Enfatizó que los representantes populares están ante el desafío de definir cómo honrar el mandato que se recibió el 1 de julio, por lo que pidió tener el nivel que merece el Congreso porque “somos parte de algo más grande que nosotros mismos o nuestros partidos”.

En el marco de la entrega del Sexto Informe de Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto, Ruiz Massieu indicó que en el PRI saben que la posición no es marginal, sino central. Acotó que no es prescindible, sino indispensable, ya que no debe ser antagónica, pero sí necesita ser vigilante.

Ruiz Massieu externó que se necesita una oposición que cuando no este de acuerdo proponga alternativas, ya que los priistas estarán listos para el desafío por venir.

La senadora priista pidió a los integrantes de Morena ser un contrapeso como Poder Legislativo, ya que deben estar conscientes que el Congreso es un poder autónomo, además de dejarles claro que ellos asumieron los costos de una reforma financiera que ahora habrían de disfrutar con finanzas públicas sanas.

Además de que ya pagaron las consecuencias de la reforma energética, afirmó que ésta ya genera resultados como la creación de empleos y mayores montos de inversión.

La senadora fue interrumpida por los legislares de Morena-PES-PT al enumerar a 43 de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de los gritos de “”es un honor estar con Obrador”