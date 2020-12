PRI llama esquiroles a Movimiento Ciudadano por no adherirse a bloque opositor

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que ve a Movimiento Ciudadano (MC) como un partido esquirol de Morena que está haciendo el trabajo a al partido oficial.

Asimismo, reprochó que los emecistas no se han sumado a la corriente aliancista que ha conformado la oposición del PRI, PAN y PRD.

“Si quisieran verdaderamente construir una mayoría, estaría en esta coalición y lo único que va a hacer, es dividir, o pretender dividir, el voto en algunos Distritos. Pero, aun así, les vamos a ganar”, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista.

Hoy en Nuevo León, el PRI dio muestra de su capacidad política y la enorme convicción de servirle a los mexicanos, por eso reconozco el compromiso de @cesargarzav, @ildefonsogv y @Cristina_Diaz_S al participar con impecable unidad por Nuevo León, por nuestro Partido y por México. pic.twitter.com/K7M6ExxWJC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 8, 2020

Política PRI-PAN fracasarán en Sonora: Durazo

Agregó también que Moreno es una incongruencia que MC no se haya sumado a la alianza electoral, ya que “dicen que no van con el PRI, según ellos, pero todos los que se llevan a su partido eran del PRI”.

Han dejado claro, enfatizó, con hechos, que no están con el país, que no están con México y que no apoyan la construcción de una coalición y una nueva mayoría.

El presidente del PRI dejó aclaró que claro que hoy, se necesita del esfuerzo de todos, de trabajar en equipo y de sumar a quienes puedan colaborar, por lo que reiteró: “vamos a ir con todo. Vamos a construir esta coalición en los Distritos. Y está en los hechos, no está en los dichos”.

Añadió que su partido hace señalamientos y críticas al gobierno y a Morena, ya que no tienen la capacidad para dar resultados y que “el PRI no hace política a gritos y a sombrerazos. Nosotros, sumamos, criticamos y construimos”, por lo que advirtió que es necesario sumar esfuerzos y voluntades, pensando en el país, para que no se desbarranque, que tenga crecimiento y desarrollo.

Todas las personas involucradas en la Estafa Maestra, sin excepción, deben dar la cara a las y los mexicanos y responder ante la justicia. No permitamos más impunidad, lo mínimo que esperamos de las autoridades es una investigación seria y profunda, que no deje cabo suelto. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) December 8, 2020

Política Morena condiciona alianza con el PT en 2021 si guarda lealtad a AMLO

A su vez, el líder nacional de MC, senador Clemente Castañeda declaró que rechaza el calificativo de esquirol y también la descalificación a su partido.

Señaló que, ante el discurso de los partidos como el PRI, PAN y PRD, quienes ya le fallaron a México y que están lejos de hacer historia, Movimiento Ciudadano apuesta por construir una alternativa real de futuro para los mexicanos.

Subrayó también que rechaza el discurso polarizador, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de los partidos de oposición que pretenden extinguir los matices en la política, lo cual, dijo, es una irresponsabilidad y no merece que sean tomados en cuenta.

Al calificar a la alianza PAN-PRI-PRD como “la segunda temporada del Pacto Por México”, el senador Clemente Castañeda dijo que el presidente López Obrador busca que la elección se trate de él y es lo que hace el PAN y el PRI: entrar en la dinámica presidencial de estar o no en contra del mandatario.





Política INE da luz verde para que diputados puedan reelegirse sin separarse del cargo Política PAN va en alianza con PRI y PRD, si candidata es mujer