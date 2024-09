PRI no asistirá a declaratoria de constitucionalidad de la reforma que traspasa la GN al Ejército

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, junto con los Coordinadores Parlamentarios de su partido en el Senado y Cámara de Diputados, Rubén Moreira y Manuel Añorve, acordaron que no asistirán a la sesión del domingo próximo en la que se hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con este anuncio, el PRI se suma a la decisión del PAN de no acudir a dicha ceremonia, en la cual coinciden, es un acto de militarización de la seguridad pública del país.

El líder priista expresó que la ausencia de sus legisladores a este acto, se debe a que no desean participar en lo que consideran la convalidación de la militarización del país y, porque, dicen que, en el oficialismo se carece de voluntad política para atender la violencia e inseguridad.

Política Sedena resguardará Cámara de Diputados a partir del lunes por toma de protesta de Sheinbaum

Consideraron que con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena se envía al mundo el mensaje de que México es incapaz de mantener la seguridad sin recurrir a la militarización permanente, debido a que sus instituciones civiles son tan débiles, que deben entregarse al control militar.

Moreno Cárdenas remarcó que, los Coordinadores Parlamentarios Añorve y Moreira, acordaron que no asistirán a las sesiones legislativas, “en congruencia” con la postura del PRI, toda vez que desde la tribuna se advirtió que la reforma no resuelve los temas de seguridad y, además, no se atendió en estos años la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales.

Recordó que los 36 diputados federales y los 15 senadores de su partido, votaron en contra de la reforma y establecieron que el PRI no convalidará la militarización asistiendo a las sesiones del domingo.

Finalmente, Moreno y sus coordinadores remarcaron que no existe voluntad política en el oficialismo para dar solución al problema de violencia e inseguridad que viven las familias mexicanas.

Esta es la segunda ocasión en que los priistas no acuden a una ceremonia de este tipo, luego que decididos tampoco acudir a la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Judicial.