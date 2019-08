PRI no va a contribuir con actitudes que "encabronan" a la gente: Juárez Cisneros

Ciudad de México. – En la pelea de Morena en la Cámara de Diputados para retener la presidencia de la Mesa Directiva, y hacer que rote este órgano de dirección legislativa con las bancadas del PAN y el PRI; el diputado René Juárez Cisneros, coordinador parlamentario priista en San Lázaro, defendió la Ley Orgánica del Congreso y se pronunció por la rotación de dicha presidencia.

“Nadie va a poder nombrar una Mesa Directiva o no se va a poder nombrar la Mesa Directiva si no están las dos terceras partes", dijo Juárez Cisneros, a la vez que apuntó que “si se observa y se cumple la ley, este año (legislativo) le correspondería a Acción Nacional y el tercero al PRI”.

El diputado Juárez Cisneros subrayó que este asunto “es cuestión de legalidad”, y recordó que la ley establece “diáfanamente que corresponderá (la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja) de manera decreciente a las tres fuerzas políticas”.

Vale recordar que, el PAN anunció durante esta semana que recurrirán a todas las vías legales para acceder a su derecho de asumir la presidencia de la Mesa Directiva, e incluso adelantaron que recurrían de ser necesario al paro legislativo; no obstante, el priista Juárez Cisneros expuso dentro de conferencia de prensa, en el marco de la reunión plenaria de su bancada que, su grupo parlamentario lo que desea es “que se cumpla la ley para que podamos transitar”.

Por lo anterior, señaló que los legisladores del PRI quieren dar soluciones para México, “nosotros nunca vamos a apoyar la barbarie, somos un partido responsable", crítico.

Queremos que le vaya bien a México, no queremos dar un espectáculo, no, esto no es un circo, y el PRI no va a contribuir a esas actitudes que muchas veces desencantan y molestan y hasta “encabronan” a la gente.

El priista opinó además que es un error de cálculo político de Morena ir en contra de las instituciones y de la democracia, “querer avasallar numéricamente cuando no se tiene la capacidad para exponer con argumentos, con razones objetivas y convincentes, entonces se avasalla”, dijo el legislador guerrerense.

“La decisión de nombrar, de elegir la próxima Mesa Directiva, es del Pleno, las dos terceras partes del Pleno habrá de decidir, nadie más. No nos hagamos bolas, aquí se va a decidir, en la Cámara de Diputados”, sentenció.

Ahora bien, si el día sábado que seremos convocados seguramente a las 5 de la tarde a sesión preparatoria para elegir la nueva Mesa Directiva, esta no puede elegirse porque se requieren las dos terceras partes y no se lograran, está previsto en la ley también lo que sigue, al 5 de septiembre tendríamos como espacio para que se den dos cosas:

Finalmente expuso que elegir a la nueva Mesa Directiva respetando la ley, es lo elemental, “que el grupo mayoritario, que tiene los votos para hacerlo, decida hacer lo que crea conveniente, y una de esas opciones es pisotear la ley”, concluyó.