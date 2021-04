PRI recicla oferta electoral de dar computadoras y tabletas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recicló su propuesta electoral de 2012 para dar tabletas y computadoras a estudiantes de primaria y lo relanzó en este proceso electoral de 2021; pero ahora, el partido tricolor afirma que cuando se gane la mayoría en la Cámara de Diputados, creará la Ley de Acceso a la Educación Digital, “para que México crezca con los jóvenes” y los jóvenes de preparatoria y universidad reciban estos aparatos electrónicos y puedan mejorar en sus estudios.

Pero ahora, el PRI recicla esta idea y plantea que sus diputados, en la próxima legislatura propondrán que sea un derecho la educación digital y que el gobierno tenga la obligación de entregar computadoras, tabletas o el equipo necesario a los alumnos de preparatoria y universidad que no cuenten con uno.

En 2012, el PRI, a través de su entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, prometió que todos los alumnos de quinto y sexto grado tendrían computadora con internet. Al ganar las elecciones Peña Nieto y el PRI implementaron los programas de gobierno Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) y “MiCompu.MX”, aunque dichos programas fueron cuestionados por no tener el impacto esperado y por irregularidades en la distribución de los aparatos, por lo que fueron suspendidos.

Por medio de sus redes sociales y con el hashtag #ParaQueMéxicoCrezca, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político subrayó que también plantea crear la Ley de Acceso a la Educación Digital, al ganar la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, para que México crezca con este sector.

Finalmente, el partido tricolor aseveró que millones de jóvenes en el país no tienen el equipo necesario para estudiar; “Si no tienes una computadora o tableta, que el gobierno te la dé”, precisó con el hashtag #ElPRITeEquipacon para hacer frente a la desigualdad educativa en el gobierno de Morena y para que la juventud no abandone sus estudios.