PRI se deslinda de las malas perspectivas de las calificadoras

A las “malas, absurdas y erráticas” decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador se deben las notas negativas a México de las calificadoras, afirmó la presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu

“Es una pena que el gobierno en lugar de rectificar, descalifique a las calificadoras. Si eso fuera resultado de 36 años de políticas de gobiernos del PRI y del PAN, ya nos hubieran calificado así hace años. Así nos han calificado ahora por decisiones tomadas en 100 días”, aseguró.

En desayuno de trabajo con los reporteros de la fuente, la lideresa nacional del tricolor dijo: “Todo inició con la consulta ilegal en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que nos costó en términos económicos, de inversión, de empleos.

“Y nos va a seguir costando en términos de competitividad y confianza. Demostró que en este gobierno no creen en la certidumbre jurídica ni en los contratos. Y ese costo de confianza es importante”.

Sostuvo que las decisiones de gobierno tienen costo. La pérdida de confianza tiene costos y se traducen en un impacto negativo en la economía nacional y por lo tanto, en la economía de las familias.

“Y esto se refleja en la baja del crecimiento a 1% del PIB que significa menos crecimiento, menos inversiones por las malas decisiones de gobierno. ¡Ojalá rectifiquen!”.

Renovación de la dirigencia

Sobre la renovación de la dirigencia, comentó que cuatro meses antes del cambio de estafeta que será el 19 de agosto que concluye el período estatutario, deberán informar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Ya se trabaja en la convocatoria que se hará pública en las siguientes semanas. Se analizan costos, logística y lo que el tricolor hará para que sea un proceso libre, democrático y directo.

Refirió que hasta el momento son seis los militantes que aspiran: el ex rector de la UNAM, José Narro; la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; el ex diputado José Ramón Martell y una joven militante veracruzana, Lorena Piñón.

Situación financiera

En cuanto a la propuesta de reducción del 50% en las prerrogativas, la senadora Ruiz Massieu dijo que sí a que se reduzcan los recursos, pero para todo el sistema. “Deben modificarse las reglas y revisar todo el sistema”.

Respecto a las finanzas del tricolor, asumió que hacen un esfuerzo de racionalización de los recursos para hacer frente a préstamos. También buscan otras fuentes de financiamiento como la aportación de los militantes, de los grupos parlamentarios.

Buscan realizar actividades deportivas y culturales. Incluso la Fundación Colosio puede generar recursos a través de sus investigaciones.