Problemas técnicos impiden ver mi declaración patrimonial: Ramírez Cuevas

Con información de Gabriela Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su gabinete legal de las acusaciones de opacidad en la transparencia de sus bienes. A le vez que garantizó que ese no será un problema en su administración porque “se escogió a funcionarios que no les importe tanto el dinero”.

Lo que corresponda a nosotros es aclarar todo, transparencia que es una regla de oro de la democracia

Los servidores públicos del primer mandatario culparon a la Secretaría de la Función Pública de ocultar información de sus declaraciones de intereses, patrimoniales y fiscales.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que entregó toda la información referente a sus bienes, pero existe una falla técnica en la plataforma de la SFP, motivo por el que algunas ventanillas no pueden ser consultadas por el público en general.

Creo que hay un problema en el sistema, no es tanto un asunto de no declaración, ya investigué y ya pregunté a la Función Pública, qué problema había al respecto, y es un tema técnico, no es problema de nosotros.

Explicó también que en el formulario de la declaración hay una serie de opciones para establecer qué hacer público, otros ingresos, bienes, propiedades, y él lo llenó para que todo fuera abierto.

Ramírez Cuevas reiteró que ya investigó, preguntó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se trata de un problema técnico que van a solucionar.

Interrogado por el mandatario sobre sus bienes, aseveró que sólo tiene un automóvil con un costo al momento de adquirirlo de 226 mil pesos, y todavía lo sigue pagando.

Sobre sus cuentas bancarias, que tampoco son públicas, señaló que sólo son sus ingresos que tiene como funcionario público, "no tengo más".