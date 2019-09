Prohibición a la reelección será absoluta: Olga Sánchez

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, garantizó que la prohibición a la reelección del presidente, gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México "es y será absoluta".

"En lo que hace a los gobernadores, al jefe de gobierno (capitalino) y al presidente de la República la prohibición de reelección es y será absoluta”, dijo la secretaria de Gobernación durante su comparecencia ante el Senado de la República.

Ante un pleno de senadores casi vacío, la responsable de la política interior del país refrendó que el limite de actuación de los Estados de la República y los Congresos locales se enmarca dentro de la Carta Magna, por lo que demandó a éstos respetar el Pacto Federal, la división de poderes y el lema "sufragio efectivo, no reelección".

"Expresé mi opinión personal, como abogada, la reforma o la llamada Ley Bonilla, es en mi opinión inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto. ¡Lo sostengo!", aseveró la también ministra en retiro.

Dijo que será respetuosa de la legislación y actuar de los gobiernos y de los congresos locales, ya que, por la división de poderes, ésta no está facultada para entrometerse en asuntos de esta índole; sin embargo, explicó que la última instancia para regular el orden constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que será esta la que podrá determinar lo que dijo, es muy preocupante para muchos.

"No podría ser yo, como secretaria de Gobernación intromisa en los Congresos locales. No me tocan. Tendrá que ser el órgano facultado quien determine su inconstitucionalidad", acotó al suscribir lo expresado por la senadora Beatriz Paredes, quien afirmó: "si esa legislatura irresponsable y corrupta se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en permitir las tentaciones de propósitos separatistas, con un 'gobernadorcito' que puede creerse un pequeño presidente".

Protección a periodistas

Sánchez Cordero señaló que la situación que atraviesan los defensores de derechos humanos y periodistas en México requiere de un nuevo mecanismo de protección para este sector que cada día se ve mayormente amenazado.

La senadora con licencia detalló que dentro de este nuevo instrumento se perfila que el mecanismo esté a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en articulación con la dependencia a su cargo, así como con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y un Consejo Consultivo integrado por personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y académicos.

Dijo que no será la única acción que emprenderán para su defensión, el cual dijo que delinearán en los próximos días, y que no será visto como la única medida para atajar esta problemática, pues dijo que realizarán todos los esfuerzos posibles para sumar a la democracia y al ejercicio de distintas libertades como es la de la expresión.

Señaló que la transición gubernamental actual abre una oportunidad para reformar el actual modelo de protección por lo que sostuvo que "es muy necesario abordar el tema de defensores y periodistas desde una lógica de Estado".

Violencia de género

La titular de la Segob también hizo un llamado a entender que la violencia de género en contra de las mujeres mexicanas es distinta a la que ejercer el crimen organizado, por lo que dijo es necesario atender otros sectores como el educativo y no sólo como un tema de seguridad.

"Es una violencia en el hogar, en la intimidad, con sus parejas. Que tenemos que erradicar con otros instrumentos, entre otros, con educación. Erradicando este sistema patriarcal, esta actitud misógina, esta actitud de agresión en contra de las mujeres que se ha considerado como propiedad personal de los varones", arremetió.

Señaló que si bien es un problema que debe atender la Federación, es deber también de los municipios velar por la prevención, atención y procuración de estos delitos en contra de las mujeres, ya que afirmó "es la instancia más cercana a la población, a las mujeres violentadas y agraviadas".

"Para erradicar la violencia en contra de sus mujeres la Federación, no puede llegar hasta esa instancia municipal, tenemos que coordinar esfuerzos colaborativos con los municipios", agregó.