Promocional del NAIM suspendido para no afectar consulta ciudadana: Gerardo Ruíz Esparza

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, rechazó que el Gobierno federal haya “bajado”un promocional sobre la conveniencia de mantener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por presiones del próximo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el marco de la celebración del 25 aniversario de la conformación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); Ruiz Esparza aseguró que dicho promocional solo fue “suspendido” para no generar confrontación en estos momentos previos a la consulta ciudadana que hará la próxima administración.

Foto: Cortesía

“Diferimos la campaña , no es que la hayamos bajado, no la suspendimos, pues no es momento propicio para entrar en una confrontación, por eso más que bajarla, la diferimos, va a venir después por decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes”, expresó.

-¿Eso no es intervenir en las decisiones del gobierno?, se le preguntó.

“No, creo que eso es hacer las cosas civilizadamente y con tranquilidad, ellos no están obstaculizando nada, ni estamos dejando que nos obstaculicen nada, estamos avanzando en todo”, respondió el funcionario federal.

Foto: Ulises Bravo

Cuestionado por los estudios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, que no ponen objeciones a la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, Ruiz Esparza reiteró que en su opinión los mejores estudios ya sé hicieron desde hace algunos años y concluyeron que la mejor opción es Texcoco.

“Todos los estudios autorizados ya están desde hace 4 años, son los mejores estudios, esa es la mejor opinión que cuenta , creo yo, a mi modo de ver. Pero cada quien su voluntad, cada quien toma su decisión”.