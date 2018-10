Propone AMLO regular uso de la fuerza del ejército mexicano

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador propondrá regular el uso de la fuerza de los cuerpos militares y capacitarlos en materia de derechos humanos, para que el ejército no vuelva a manchar su integridad con masacres.

"Tiene que haber un código para regular el uso de la fuerza, no pueden haber masacres, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país, no puede haber masacres a seres humanos. Dos, además de la regulación al uso de la fuerza, pleno respeto a los derechos humanos", expresó López Obrador a su llegada al aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Aunque consideró que el ejército ha sido una institución respetuosa de las decisiones del presidente y leal a los procesos democráticos, dijo que se debe realizar "una limpia" dentro de las Fuerzas Armadas para eliminar el influyentismo.

Pese a que el ejército ha seguido con disciplina el servicio profesional de carrera, en la Marina no ha sucedido del todo. "Tiene que haber esta especie de servicio civil de carrera, que será muy bien el Ejército. Ahí también (en la Marina), pero no del todo", dijo.

Además, comentó que continuará la cooperación con la DEA (Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés).