Protestan contra Tren Transístmico durante recorrido de AMLO

Matías Romero, Oaxaca.- Durante el recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador por donde transitará el Tren Transístmico, los pobladores de Matías Romero protestaron en contra de la construcción.

Luego de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los pueblos indígenas votaron el pasado 30 y 31 de marzo a favor del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Cómo es posible que se vaya a aprobar ese tren turístico que a ninguno de nosotros nos va a funcionar. Hoy los hombres y mujeres que venimos de diferentes municipios, venimos a manifestarnos para que de manera inmediata se pare”, reclamaron.

Durante el mitin, López Obrador insistió en que la obra de infraestructura va para impulsar el desarrollo en la región y hasta incluirá una sección de pasajeros.

Regaña a diputados “fifís” de Morena

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó a los ocho diputados federales de Morena que votaron en contra de la iniciativa para derogar la Reforma Educativa, como si fueran fifís.

“Ahora algunos maestros se opusieron, fíjense, a la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y votaron algunos diputados maestros igual que como votaron los diputados de los partidos conservadores”, reprochó en un mitín después de supervisar la construcción del tren Transístmico.

Los acusó de unirse a los fifís para que no prosperara su promesa de campaña con el magisterio, pero dijo que “afortunadamente” el resto de la bancada morenista entiende que en su movimiento “tenemos palabra”.

“Ahí se unieron con los fifís, afortunadamente la mayoría entiende de que nosotros tenemos palabra. Dije que se iba a cancelar la mala llamada reforma educativa y voy a cumplir, estoy cumpliendo”, expresó.

Se refirió a los diputados federales de Oaxaca: Carol Antonio Altamirano, Irma Juan Carlos, Abelina López, Virginia Merino, Rosario Merlín, Irineo Molina, Dominga Pérez y Azael Santiago Chepil.

En compañía del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, reiteró que aunque sus opositores “desean con toda su alma” que falle, cumplirá con el compromiso de mejorar la educación en el país.

“Saben que algunos pensaban que no íbamos a cumplir o desean con toda su alma que le quedemos mal al pueblo, se van a quedar con las ganas, no somos lo mismo, repito, a mi me pueden llamar peje pero no soy lagarto”, sostuvo.