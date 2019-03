Eligen a Alberto Jiménez Merino como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla

Puebla.- Alberto Jiménez Merino fue nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI como candidato a gobernador para competir en las eleciones extraordinarias del 2 de junio.

El perfil del ex director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue analizado junto con otros tres perfiles; los del ex legislador Ricardo Urzúa Rivera, del exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Lorenzo Rivera y del fallido ex candidato a gobernador Enrique Doger Guerrero.

Merino había buscando la candidatura de su partido y compitió en la elección interna que fue para Doger, quien quedó en tercer lugar de la contienda electoral de 2018.

"Deseo el mayor de los éxitos a @jimenezmerinomx, quien es el candidato del @PRI_Nacional a la gubernatura del estado de Puebla. Con unidad y con propuestas recuperaremos la confianza y armonía de los poblanos", publicó en su cuenta de twitter la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu.

