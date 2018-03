Pueden echar a perderlas: INE reitera a gobiernos que no intervengan en elecciones

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, exigió a todos los actores políticos a que respeten la ley electoral, ya que de lo contrario ponen en riesgo los comicios del próximo 1 de julio, donde se elegirá presidente, ocho gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados y senadores, entre otros cargos.



"Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos, en plural, no tienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados por la Constitución la elección se puede echar a perder. Si los partidos políticos y sus candidatos no cumplen con las reglas, con sus obligaciones, no respetan las prohibiciones a las que están obligados, una elección se puede echar a perder", dijo durante su intervención en la inauguración del Taller de capacitación a Medios de Comunicación.

El llamado se hace en un contexto donde hay constantes acusaciones del PAN en contra del PRI sobre el presunto uso electoral de instituciones, o advertencias de Andrés Manuel López Obrador por la maquinación de un fraude electoral.

Al respecto, el consejero presidente comentó que el INE no polemiza con partidos o candidatos, sino que asume su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las reglas.