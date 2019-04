Pugna merma a Morena, asegura Gutiérrez Luna

La controversia entre Alejandro Rojas Díaz Durán y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no es buena para el partido ya que merma su imagen, reconoció el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En entrevista con El Sol de México, pidió a la militancia cerrar filas para coadyuvar a las acciones de los gobiernos de Morena en lo federal y estatal.

"Sí merma la imagen de Morena este tipo de pleitos porque cuando hay mucho trabajo por hacer afuera como son las seis elecciones que se tendrán el próximo dos de junio y porque además no contribuyen a realizar algo positivo. Si fuera un intercambio de ideas sería válido, pero si son descalificaciones y si son falta de respeto pues evidentemente no contribuyen a tener una buena imagen de Morena, no contribuyen a que trabajemos todos unidos ni que trabajemos para que el partido apoye las acciones de gobierno y legislativos y todo ello nos distrae", advirtió.

Criticó a Alejandro Rojas Díaz Durán por las descalificaciones que viene haciendo en contra de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y pidió respeto por su investidura.

Además dijo que las diferencias de opinión o crítica que son válidas, no se encaminen a socavar a Morena.

"Es deseable y sano contrarrestar opiniones, debatir ideas tener propuestas diferentes, pero cuando se cruza la línea del respeto y se pretende socavar las instituciones del partido definitivamente ya no estoy de acuerdo", lamentó.

Respecto a la renovación de la dirigencia de Morena, el también integrante de la Comisión de Justicia en San Lázaro dijo que no es válido adelantar los tiempos y recomendó a Rojas Díaz Durán a esperar lo que marca la ley, así como cuando se emitan la convocatoria y las reglas, debido a que se debe considerar que no debe de haber ventajas.

"Quien quiera ser dirigente de Morena debe de partir del piso parejo, eso es lo que siempre hemos pugnado en el partido, tener justicia en las elecciones", dijo.