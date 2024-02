¿Qué actividades tienen Claudia Sheinbaum, Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez hoy 24 de febrero?

Alejandro Arturo Villa / El Sol de México

La candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se refirió a la filtración del número de teléfono de Claudia Sheinbaum y José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y les pidió dejar de victimizarse y asuman las consecuencias.

En su encuentro con jóvenes militantes del PAN, Xóchitl Gálvez aseguró que estas presuntas filtraciones que ha denunciado es para llamar la atención y la conversación sobre el reportaje en The New York Times, quien dio a conocer que hubo investigación de EU sobre presuntos nexos del narcotráfico a la campaña de López Obrador en 2018.

Ahorita ya me late a victimización, ya quieren llamar la atención. Quieren cambiar la conversación sobre la investigación de The New York Times