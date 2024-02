¿Qué actividades tienen Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez hoy 21 de febrero?

Xóchitl Gálvez rechazaría invitar a colaborar en su campaña a Emilio Lozoya

Rafael Ramírez / El Sol de México

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, dijo que no invitaría a colaborar con ella al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin porque "es un corrupto", esto tras su salidad del Reclusorio Norte, luego que un juez ordenó que puede enfrentar sus acusaciones sobre corrupción y lavado de dinero en libertad.

“No hay duda que es un personaje corrupto, no podría estar conmigo trabajando”, enfatizó la candidata presidencial en su conferencia de prensa de este miércoles.

Sobre la liberación de Lozoya para que enfrente su proceso judicial en libertad, acusó que se le capturó en España y se le trajo a México para que involucrara a los enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador en actos de corrupción.

Al respecto expresó: “El presidente se queja de la corrupción, pero no la castiga, sólo se queja. La única persona que había de importancia en la cárcel era Emilio Lozoya y ahora veo que el presidente ataca al Poder Judicial por la resolución.

Lo que no se nos debe de olvidar es que había una primera declaración de Emilio Lozoya y después se construyó una segunda declaración involucrando a una serie de personajes políticos y, se daba cuenta de qué había toda una intención de traerlo México, de perdonarle la vida a cambio de qué involucrara a los enemigos del presidente. Eso todo el mundo lo vimos, eso todo el mundo lo supimos y la llamada telefónica del papá (Emilio Lozoya Thalmann) daba cuenta clara de un contubernio, de cómo se iba a resolver su situación”, acusó Gálvez.

Recordó que Emilio Lozoya Austin cometió un error al irse a cenar pato pekinés a un lujoso restaurante y por eso se le encarceló, pero subrayó que ese caso quedará como un ejemplo más de impunidad en el actual Gobierno.

Dijo que al haberse ido a cenar Lozoya, “se rompe el pacto de impunidad y se ven obligados a detenerlo. Pero eso se sabe que fue algo que estaba en contra de su voluntad, y hoy Emilio Lozoya está libre porque no se hizo una investigación apegada a derecho y obviamente un juez tiene que darle la libertad, obligado porque la prisión preventiva oficiosa se tiene que justificar y me supongo que la Fiscalía no la justificó. Quedará como un caso de impunidad. seguramente Emilio Lozoya en unos años gozar de sus millones en libertad”, concluyó.

Ayer martes, un juez le otorgó un amparo a Emilio Lozoya para que continúe su proceso en libertad, luego que estuvo dos años preso por la venta irregular de la paraestatal Agronitrogenados y por su presunta participación en la entrega de sobornos a funcionarios de parte de la firma brasileña Odebrecht.