"Que deje de mentir y ocultar cifras", PRD insiste en que Gatell renuncie

El grupo parlamentario del PRD a través de su diputada, Abril Alcalá Padilla, emplazó al subsecretario de Salud y encargado de la atención de la pandemia de Covid-19, Hugo López-Gatell a que “de una vez por todas le hable claro a las y a los mexicanos, que deje de mentir y ocultar cifras, que inste al presidente de la República a cambiar las medidas que hasta ahora se han tomado para enfrentar la pandemia, pero que si de plano no se siente capaz de hacer lo correcto, que mejor renuncie.”

La diputada federal acusó que el subsecretario de Salud y encargado de la atención de la pandemia, se encuentra rebasado por su incompetencia y por solapar las malas decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, ante la agudización de la crisis sanitaria, intenta deslindarse y repartir culpas.

“Cuando inició la pandemia del Covid-19, fue el doctor Gatell quien nos aseguró que el Presidente no tenía fuerza de contagio, y con ello, le dio manga ancha para que no usara cubrebocas y no utilizara su cargo para que el pueblo de México se protegiera. Obvio, el Subsecretario buscaba tener contento al inquilino de Palacio Nacional, a pesar de que sus decisiones iban en contra de las recomendaciones de expertos y organismos internacionales de salud”, denunció Abril Alcalá.

“Es el Dr Gatell quien ha solapado los mensajes contradictorios de Andrés Manuel que le hicieron creer a nuestra gente que no pasaba nada, que el Covid iba a durar un mes, que si nos abrazábamos no pasaba nada y que ya habíamos domado la pandemia", recordó.

“La implementación de los semáforos fueron su idea, al grado de que llegó a descalificar y pretender amedrentar a los gobernadores de los estados que se atrevieron a contradecirlo y, ahora, dice que los semáforos son intrascendentes, luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de plano se deslindó de este esquema ante el repute de la crisis sanitaria y la saturación de hospitales”, comentó la diputada federal por Jalisco.

Finalmente, la legisladora perredista lamentó que ante su fracaso, “ahora el Dr. Gatell pretenda transferir la responsabilidad a las y los ciudadanos, cuando quienes fallaron fueron las autoridades sanitarias y el Gobierno Federal por no haber implementado una estrategia adecuada para enfrentar la pandemia, minimizar la crisis sanitaria, no destinar el presupuesto suficiente para hospitales, equipo, medicamento y proteger al personal médico”, pero sobre todo, por anteponer la continuidad de la 4t y los intereses electorales de Morena, por encima del interés público”.