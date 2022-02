Que duerman tranquilos, no me voy a postular: Lorenzo Córdova

Rumbo a la contienda presidencial de 2024, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que no se postulará como candidato.

En entrevista con El Sol de México, afirmó que su trinchera nunca ha sido partidista ni las contiendas electorales. “Que duerman tranquilos los que hoy tienen problemas de insomnio, no me voy a postular”, dijo.

“Voy a estar hasta el 2023 y el 4 de abril, me van a encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Políticas (de la UNAM), defendiendo la democracia y haciendo política en el mejor de los sentidos y desde otra trinchera”, subrayó Lorenzo Córdova Vianello.

Al cuestionarlo sobre cuál sería el escenario en el que podría renunciar, el consejero presidente destacó que renunciar antes de 2023, cuando termina su cargo frente al INE, no está en el horizonte.

“Lorenzo Córdova no va a renunciar antes. Yo soy una persona comprometida con la función pública y desde el momento en que yo tomé y acepté el cargo, lo tomé para ejercer el cargo hasta el 3 de abril de 2023, ese día voy a dejar de tener esta responsabilidad y espero hacerlo con el sabor de boca de haber cumplido”, recalcó.

De cara al ejercicio de revocación de mandato, ¿qué llamado le hace a la ciudadanía?

El llamado a participar como lo está haciendo. Es muy alentador saber que la ciudadanía está participando y que el trabajo institucional está siendo exitoso.

Reiterar a las y los ciudadanos a participar en este ejercicio de democracia directa.

No se está realizando, lamentablemente, en las condiciones ideales, en las que establece la ley. Pero eso está claro no es responsabilidad del INE, si no de las instancias de los otros poderes que no generaron los recursos necesarios para poder cumplir con lo que manda la ley.

No es que el ejercicio se vea mermado, cada ciudadano va a tener una boleta esperándolo en abril en la casilla que le corresponda, el problema es que no se instalarán todas las casillas que debían haberse instalado. Pero esa es una responsabilidad imputable a otros poderes; al Poder Legislativo que no asumió su responsabilidad de generar recursos necesarios y por otro lado a la Secretaría de Hacienda, que tiene otras prioridades que no son las de financiar un ejercicio tan importante como este a pesar de que es un ejercicio que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El consejero presidente aseguró que las elecciones de este año están blindadas en términos presupuestales con lo que respecta al INE / Alejandro Aguilar | El Sol de México

El proceso va bien, va muy bien. Desde el punto de vista organizativo va muy bien. Creo que son buenas noticias.

Tras las confrontaciones que hubo entre el Gobierno federal, Morena y el Instituto por cuestiones de presupuesto, ¿quién ganó la pelea? ¿Cuál es el balance que hace el INE respecto a la revocación de mandato?

Gana la ciudadanía en primera instancia porque por primera vez podrá participar en un ejercicio de esta naturaleza y en segundo lugar, ganó “su INE”, porque el INE pertenece a la ciudadanía y no a nadie más. No le pertenece a un presidente, no le pertenece a los partidos políticos, no le pertenece a los gobiernos.

¿Por qué digo que ganó “su INE”?

Porque aunque lamentablemente no se le dieron las condiciones al INE para poder cumplir con la ley y poder instalar todas las casillas, hasta la revocación de mandato, no había habido ningún proceso electivo con tantas etapas ante tribunales. Ante la Corte y ante el Tribunal Electoral.

Es curioso, el INE ha tomado decenas de decisiones en torno a la revocación de mandato y todas esas decisiones han sido impugnadas por el partido Morena. Tal parecería que Morena está en la lógica de obstaculizar que el INE pueda hacer bien el trabajo de organizar la revocación de mandato, pero la ventaja es que los tribunales ya le dieron la razón al INE. Por otra parte, nadie puede imputar responsabilidades al INE o a sus consejeros de no cumplir la ley, porque queda claro que no es responsabilidad del INE si no del Ejecutivo y del Legislativo específicamente.

Así que, aunque hoy hay gente que se muere de ganas por denunciarnos penalmente, y lo han hecho, demostrando un talante autoritario y una obsesión muy probablemente explicable porque hay quien increíblemente ve al INE, en una manera de generarse puntos para tratar de obtener alguna candidatura. El presidente de la Cámara de Diputados es claro que tiene ambiciones políticas y yo creo que su animosidad contra el INE responde a querer ganar puntos y créditos para poder concretar sus aspiraciones políticas.

Es la primera vez en 31 años que alguien ha pretendido, estando en desacuerdo con las decisiones que ha tomado la autoridad electoral, cruzar la frontera que es infranqueable en un sistema democrático y tratar de resolver diferencias con las decisiones de un órgano autónomo no por los cauces constitucionales, sino además y esto es inaceptable, queriendo ver tras las rejas a seis consejeros y al Secretario Ejecutivo.

Luego del recorte que le hacen al Instituto y al ejercicio de Revocación de Mandato, ¿se marcaría un precedente caótico y crítico rumbo a las elecciones presidenciales del 24? Que se diga que se pueden hacer elecciones sin presupuesto

Absolutamente, esto es algo que no debería de pasar nunca y todos los que somos demócratas deberíamos tomar nota de lo que ocurrió.

Este es un precedente gravísimo de cara a la que va a ser la elección más grande de nuestra historia. Afortunadamente las elecciones de este año están blindadas en términos presupuestales con lo que respecta al INE, pero la gran cita nacional por venir es la elección de 2024.

En 2024 vamos a tener el padrón más grande de nuestra historia y el número de elecciones que se van a realizar también será inédito. Nunca antes, como en 2024, vamos a enfrentar una situación en la que se renueven tantos cargos de elección popular.

De cara a la elección el precedente de la revocación es gravísimo, es muy preocupante porque si en 2024 no se generan las condiciones presupuestales que va a necesitar el INE en su momento.

Hoy es la revocación, pero en 2024 yo creo que vamos a tener elecciones muy cerradas y muy competidas en donde la disputa por el poder va a ser muy intensa y por eso yo digo que todas las garantías que hemos venido construyendo para que la certeza prevalezca, deben cumplirse y si no se pueden cumplir por cuestiones presupuestales, la democracia va a estar en riesgo.

El precedente es muy delicado pero debe servirnos como lección para que no se vuelvan a cometer por parte del Poder Legislativo esos errores que son muy graves.

Foto: Karen Munguía | Diario de Querétaro

Por otra parte, ¿por qué Lorenzo Córdova no se baja el sueldo?

Porque la Ley que aprobaron los diputados establece que nosotros estamos exceptuados de las disminuciones, porque segundo nosotros nos hemos bajado el sueldo año con año.

El artículo 127 constitucional dice que ningún funcionario puede tener una mayor remuneración que el Presidente de la República, pero ya la SCJN dijo que la remuneración del Presidente de la República no es nada más su sueldo, el Presidente tiene más ingresos inherentes que no tenemos los demás funcionarios.

A mí no me pagan una habitación, al Presidente sí. A mí no me pagan vestuario, al Presidente de la República sí. Nosotros no tenemos personal de limpieza a nuestro servicio.

Por cierto, aunque quisiéramos, no podemos bajarnos los sueldos porque la Suprema Corte emitió una suspensión que nos impide (a los consejeros) la disminución de los salarios.

¿Pero la disposición estaría?

Si es necesario sí, pero no porque nos lo impongan desde fuera. Pero por una decisión autónoma, no porque nos lo impongan desde fuera. Así se ejerce la autonomía.

Consejero presidente, ¿Ciro Murayama y Lorenzo Córdova han traspasado el papel de árbitro electoral?

El INE no se confronta con nadie. En el INE defendemos la autonomía y contestamos las falsedades. El INE jamás ha desplegado una estrategia de confrontación con nadie

Seguro hay a quien no le gusta que en el INE nos defendamos. En el INE no decidimos dos consejeros. En el INE no se toman de manera unipersonal.

Parte de los ataques a la autoridad electoral han seguido una estrategia que ha sido tratar de personalizar a algunos integrantes del Consejo en sus ataques.

Se dice concretamente, para ponerles nombre y apellido, se han concentrado en mí y en el consejero Ciro Murayama, pero te voy a decir, un día lo que dijo una consejera: No nos invisibilice porque aquí las decisiones se toman de manera colegiada.

Quién diga que en el INE decidimos dos, está mintiendo.