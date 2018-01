Que enojo social no lleve a perder de vista avance, pide EPN

De cara al proceso electoral, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los mexicanos no deben pasar del “enojo social” a “la angustia y la desesperación” porque podrían “nublarse” los avances de crecimiento y desarrollo que se han tenido como país.

En el marco del anuncio de inversión de Volaris en 80 aeronaves de Airbus, Peña Nieto indicó que el futuro de México es promisorio, ya que los empresarios “ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo y eso debe llevarnos a observar lo que hemos logrado, pese a estos escenarios que no sólo se viven en nuestro país, sino en otras partes del mundo de lo que pareciera un enojo social extendido”

“Por eso yo señalo y he dicho en distintos momentos. No puede de ninguna manera, lo que pareciera a un enojo extendido de algunos nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. Y no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal la vista ante el enojo que pasemos del enojo a la angustia y la preocupación”, expresó.

El Primer Mandatario expuso que ante esta realidad se debe mantener el rumbo de crecimiento y de desarrollo hacia adelante, ya que a veces es de “poco apreciar los avances y desarrollo que vamos teniendo como nación”.

“México ha venido creciendo los últimos 12 años y especialmente, estos los que han correspondido a esta administración acreditan en los números que se han compartido avances significativos”, abundó.