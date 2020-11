Que se aplique la ley en investigación sobre mi hermano: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió que en el caso de su hermano Pío López Obrador se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque sea de su familia pues, dijo, en si Gobierno no hay influyentismo ni nepotismo.

Lo anterior luego de que Pío López Obrador pidiera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordene al Instituto Nacional Electoral detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero, pues los hechos ya prescribieron.

"Yo no le voy a hablar a un juez, a un ministro o al fiscal, llevo como año y medio sin ver al fiscal, ya cambió esto completamente, no somos iguales, no es más de lo mismo, la transformación se va a llevar a cabo, no vamos a dar ni un lado atrás porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad" sostuvo.

Fue desde septiembre pasado cuando la Unidad de Fiscalización del INE comenzó las investigaciones en contra de Pío López Obrador tras las denuncias presentadas el Partido Acción Nacional.