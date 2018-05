Que se pongan a trabajar: El Bronco contesta a Segob por llamado a la no violencia

El candidato por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, criticóel llamado que hizo el secretario de Gobernación, a candidatos y representantes de partidos políticos a no incitar a la violencia, indicando que mejor se debería poner a “chambear” y resolver los problemas de seguridad del país, “que se ponga a resolver los problemas que tiene México y que nos deje a los candidatos trabajar”.











En entrevista posterior a recibir la agenda en materia migratoria por parte de al menos 660 grupos de migrantes,El Broncodijo que de ganar la presidencia, se sentara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para decirle: '¿quieres que nos peleemos?, pues vamos a pelearnos. ¿Quieres arreglar?, vamos a hablar'", y que el tema de la migración se debe trabajar entre presidentes, cara a cara, sin usar intermediarios como lo hicieron en este sexenio. “Es sentarnos de presidente a presidente”.





Al ser cuestionado sobre lo expresado por el secretario de Gobernación, Rodríguez Calderón sentenció que a diferencia de lo que hace Andrés Manuel López Obrador que está generando encono y enojo en sus propios militantes “nosotros no, nostros nos divertimos y estamos preparados ´para el segundo debate, va a ser divertido porque vamos a competir con la final del futbol, la raza quiere ver futbol, no a nosotros”.









Sobre el número de candidatos que han sido asesinados, el gobernador con licencia de Nuevo León, recalcó que no es juez o ministerio público para juzgar esto, pero, dijo:



creo que hay intereses locales, que no los conozco, pero es lamentable que pase eso, no está bien,desincentiva la participación política, hay que poner orden y más estrictos en la aplicación de la ley y mocharle las manos a los delincuentes, eso no debe pasar ya son muchos









En el tema de migración, Jaime Rodríguez propuso diseñar políticas de apoyo para estos mexicanos, así como para los deportados, pues mandan millones de dólares en remesas y deben recibir un beneficio.





El candidato sin partido aclaró que no buscará el voto de los migrantes, como lo han hecho otros candidatos en una suerte de populismo o asistencialismo, pero se comprometió a encontrar una solución a sus problemas.