"Que te vaya bien", alude AMLO a Monreal por amago de dejar Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “Que te vaya bien, sigue tu camino”, en alusión a los amagos del senador Ricardo Monreal en dejar su partido, Morena, tras externar su deseo de ser su sucesor.

Este lunes, en su conferencia de prensa, desde Campeche, un reportero le preguntó al presidente por los legisladores que votan en contra de sus reformas, a lo que reviró que está bien y están en su derecho de hacerlo y agregó que no cree que se deba excluir a nadie, mientras subrayó que es el pueblo quien pone en su lugar a los políticos.

Sin embargo, López Obrador aludió al senador Monreal y expresó sin llamarlo por su nombre: “Qué, ‘¡ah, sí no me dan una candidatura me voy!’, ¡no primo hermano, primero tienes que ganar la encuesta!, si ganas la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya. En el caso de los posibles candidatos a la presidencia por el movimiento en el que yo participé —aunque tengo licencia ahora— a quién voy a apoyar, al que gane la encuesta”, subrayó el presidente.

Recalcó que los aspirantes presidenciales de su movimiento que no ganen la encuesta para 2024, son libres de irse a otro partido político.

“Ah, es que si no me apoyas a mi y no gané la encuesta me voy, que te vaya bien, sigue tu camino”, en referencia al político zacatecano.

También, consideró que la admisión de políticos de otros partidos para ser candidatos a un cargo de elección, lo tienen que cuidar porque eso no lo pueden hacer en ningún partido.

“¿Imagínense que si alguien pierde una encuesta, lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría? Además, los del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes” ironizó el presidente.

Hace unas semanas, el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, insinuó que podría dejar su partido si se le seguía atacando por externar sus aspiraciones presidenciales, sin embargo este jueves reiteró su interés en ser representante de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Este lunes López Obrador añadió que los aspirantes presidenciales de su movimiento político en 2024, como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, son sus hermanos y subrayó que no tiene ningún problema con otros aspirantes, como el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña ni con el senador Ricardo Monreal.