Que todo mundo se serene por caso Puebla: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los partidos políticos que se serenen y dejen de hacer especulaciones respecto, al accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

“Que todo mundo se serene, que todo mundo se tranquilice, que actuemos con responsabilidad, en general, de todas las facciones, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, de todas las corrientes de pensamiento”, pidió durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

El primer mandatario señaló que no emitirán ninguna conclusión sobre lo que ocasionó el desplome del helicóptero Augusta en el que iban a bordo los políticos poblanos, pues no quieren caer en “charlatanerías”, por dar una respuesta apresurada a los reclamos.

“Todavía no se pueden tener elementos firmes y no caer, no queremos caer en charlatanerías, queremos ser serios en todo esto. Además, no tenemos por qué apresurarnos a nada, ni ocultar absolutamente nada”, advirtió.

El gobierno mexicano ya contactó a la National Security Safety Board de Estados Unidos, para que realice labores de peritaje en el lugar donde aconteció el siniestro, sin embargo, el órgano independiente apoyará en las averiguaciones hasta que se levante el paro laboral en el gobierno norteamericano.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Por su parte, el encargado de despacho, Alejandro Gertz Manero, y el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, señalaron que por el momento sólo se centrarán en realizar labores de peritaje en todas las vertientes y hasta que las instancias internacionales emitan un dictamen, abrirán líneas de investigación específicas.

En el proceso ya participa la empresa Pratt & Whitney, fabricantes de los motores. También contactaron al Consejo de Seguridad de Canadá y a la Unión Europea, para que no haya especulaciones sobre el caso.