Ella es María Estela Ríos, la nueva consejera jurídica de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que María Estela Ríos González será la nueva encargada de la Consejería Jurídica de la presidencia tras la salida de Julio Scherer Ibarra anunciada esta misma mañana.

"He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó cuando me desempeñé como jefe de Gobierno en la Ciudad, María Estela Ríos González, ya fue conmigo consejera jurídica en el 2000. Es una gente con principios, ideales, honesta, tiene toda la experiencia”, detalló.

Ríos González es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene maestrías en Ciencias Políticas en la misma universidad, Ha trabajado con él desde hace más de 20 años.

Desde la consejería jurídica del entonces Distrito Federal, Ríos González logró el reconocimiento a la jefatura de Gobierno para interponer controversias constitucionales. Modernizó las instalaciones del Registro Civil con la inclusión de herramientas informáticas.

Además, mejoró los tiempos de resolución a las demandas interpuestas mediante mejoras jurídicas e informáticas.

De 1970 a 1997, se desempeñó como litigante en derecho laboral en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores.

Entre 1993 a 1994, fue profesora de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Encabezó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de 1995 a 1997.

Entre enero y junio de 1998, fue directora del Registro Civil.

Durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas al frente del Gobierno del entonces Distrito Federal, encabezó la coordinación de asesores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social.

Luego, durante el periodo de Rosario Robles al frente de la administración capitalina ocupó el puesto de procuradora de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.

A partir de 2000 se integró se integró al gabinete de Andrés Manuel López Obrador como consejera jurídica y de servicios legales capitalina.

De 2014 a la fecha se desempeñó como directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el que ha organizado cursos, conferencias y talleres para el personal jurídico y litigantes.

En la actual administración se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural.