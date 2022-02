¿Quién es Pedro Salmerón y por qué su designación ha causado polémica?

Pedro Salmerón, historiador y académico mexicano, causó gran polémica después de que recibiera el nombramiento como embajador del país en Panamá. Desde el anuncio, su nombre no ha dejado de ser tendencia en distintas redes sociales por polémicas en las que ha estado involucrado como las acusaciones de acoso que hay en su contra.

➡️ Pedro Salmerón es rechazado como embajador en Panamá: AMLO

A pesar de no contar con experiencia política o trayectoria diplomática recibió la postulación de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió no hacer señalamientos cuando no existe una denuncia formal y legal en contra de Salmerón.

Esto solo ha motivado a distintos colectivos feministas y diversos grupos de la sociedad mexicana a buscar las formas en que su cargo sea revaluado y que el Senado no ratifique su nombramiento por medio del hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador. Salmerón utilizó sus redes sociales como medio de respuesta, pero ante lo que llamó como “saturación de odio”, decidió eliminar sus cuentas.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Los señalamientos principales contra Pedro Salmerón se deben a las acusaciones que se dieron a conocer en 2019 en su contra como parte del movimiento Me Too en México, en que se señaló a distintos acosadores, la mayoría de estos de manera anónima.

En aquel momento, diversas alumnas lo señalaron de intento de acoso o por su actitud dentro de sus clases como profesor de Historia de México dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Tras los señalamientos, una alumna decidió denunciarlo ante las autoridades de la escuela por acoso sexual. La institución reconoció tiempo después que contaban con evidencia de hostigamiento al menos contra una de sus alumnas. Sin embargo, no recibió sanción alguna debido a que decidió renunciar a su cargo de manera voluntaria, por lo que el fallo y la posible sanción no se ejecutó. El cargo dentro del plantel lo ocupó de 2005 a 2018.

➡️ Pospone SCJN discusión de revocación de mandato por falla en aire acondicionado

De acuerdo con Adriana Pineda, socióloga y quien interactuó de cerca con Salmerón en su tiempo en el ITAM, denunció que el acoso del historiador hacia las mujeres se ha dado de forma sistemática en otras universidades en las que ha colaborado, en otros estados e incluso dentro del partido Morena.

En su experiencia, el acoso se dio por medio de redes sociales, en donde recibió constantes mensajes de Pedro Salmerón con la intención de que se vieran en persona. Agregó que el tonó de sus mensajes siempre era sexual y que acostumbraba a escribir declaraciones de amor como enviar canciones románticas. Si bien con ella no existió un contacto físico, describió que conoció mujeres que sí fueron tocadas sin su consentimiento como forzadas a actos como besos.

RESPUESTA DE LOS GRUPOS Y COLECTIVOS FEMINISTAS

Desde que se dio a conocer su designación el pasado 17 de enero, organizaciones y colectivos feministas como estudiantiles han expresado su desacuerdo contra el nombramiento de Salmerón. Cuarta Ola, grupo de organización estudiantil, señalaron que el historiador demostró ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar a las mujeres.

➡️ ONG´S presentan queja ante CNDH para exigir justicia por la muerte del pequeño Tadeo

“Durante sus años como profesor dentro del ITAM. Pedro Salmerón aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por la que se inició una investigación en su contra… Tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM”, explicó el grupo en un comunicado. “Con su nombramiento se pone en riesgo de sufrir violencia de género a cientos de mujeres”.

Por diversas publicaciones en redes sociales, las estudiantes que formaron parte de las clases de Salmerón señalaron que en su momento se presentaron evidencias como videos y mensajes para demostrar la forma en que actuaba. Otras describieron lo complicado de realizar una denuncia en su momento ante las críticas que podrían recibir por la posición de poder del historiador.

Martha Tagle, exdiputada federal y parte del colectivo feminista Rebeldes con Causa, señaló que esta no es la primera vez que las autoridades solapan a una persona acusada de violencia sexual y contra la mujer. Por ello, explicó que se trata de un problema de fondo en donde no es capaz de garantizarse la justicia a las víctimas.

En tanto, Adriana Pineda acusó que la falta de denuncias formales ha sido la manera de defensa del historiador como del gobierno para evadir sus responsabilidades y asegurar que las acusaciones no tienen mérito. Al respecto, detalló que fue enviada al presidente un comunicado firmado por un grupo de mujeres para pedir congruencia y se le retire el nombramiento.

LA RESPUESTA DE PEDRO SALMERÓN

Desde que las acusaciones en su contra se dieron a conocer en 2019, Pedro Salmerón solo se dedicó a desmentirlas como a minimizarlas. Tras la polémica de su nombramiento señaló que todo era parte de una campaña en su contra y que resultó ser una persona más importante de lo que pensaba para la oposición. También, como parte de su defensa, publicó una larga lista con evaluaciones anónimas de alumnos del ITAM a sus clases a lo largo de los años.

“La saturación del odio en esta red muestran que para los enemigos de la 4T soy más importante de lo que pensaba”, comentó Salmerón antes de cerrar su cuenta de Twitter. “En ninguna de ellas (las evaluaciones), ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso: ni siquiera, remotamente equívoco. Mientras no existan denuncias ante las autoridades competentes y todo sea linchamiento en redes”.

Respecto a las evaluaciones, estas lo describían como un profesor bueno en su materia, pero con una clase calificada de aburrida como una forma de calificar “subjetiva”. La principal denuncia fue con sus constantes faltas, al punto que en una de las evaluaciones se le acusa de faltar la mitad de todo un semestre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pedro Salmerón es historiador con licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), forma parte del Sistema Nacional de investigadores, Nivel II. Es autor de diversos libros, en especial sobre la época de la Revolución, debido a que los temas de sus tesis se dedicaron a este tema como fue “La División del Norte en la historiografía de la Revolución (1917-1994)”.

Originalmente publicado en El Sol de Puebla