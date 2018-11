Quienes ignoran otras latitudes no podrán apreciar avance de México: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación se ha tenido”, por lo que mencionó que “al final de cuentas todo gobierno tiene sus propios límites y el nuestro es el del tiempo de seis años que me parecen más que suficientes”.

En el marco de la entrega de la Carretera Costera del Golfo, la Unidad Deportiva Infantil y la Segunda Playa inclusiva de Ciudad del Carmen, Peña Nieto afirmó que ha tenido la oportunidad por el encargo de ser Jefe del Estado Mexicano y de representar a la nación mexicana en diferentes foros internacionales, de conocer justamente el modelo político de otras naciones y “México tiene uno, francamente muy bien definido por el Constituyente Permanente en los años 30, para dar este mandato de 6 años y que no permite realizar todo, pero tiempo suficiente para sí hacer mucho”.

Y me voy con la satisfacción de sí haber logrado muchas obras y muchos proyectos y acciones que hoy están sirviendo a los mexicanos y solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido

Acompañado por el gobernador campechano, Alejandro Moreno, de Tabasco, Arturo Nuñez y los secretarios de Comunicaciones, Gerardo Ruiz y de Turismo, Enrique de la Madrid, el Primer Mandatario dijo que “hoy dejamos un México de más progreso y más desarrollo, con generación

histórica de empleos, con inversión historia extranjera, con mayores oportunidades, con una educación de mayor calidad y con cimientos sólidos para que México siga creciendo”.

Efectivamente y perdón que lo diga siendo presidente de México, porque ‘al avance en boca propia es vituperio’, pero puedo sí sentir el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance

El Jefe del Ejecutivo manifestó que en todo el país se ha entregado el mayor de los esfuerzos, mayor empeño, mayor vocación por servir.

“Al final de cuentas todo gobierno tiene sus propios límites y el nuestro es el del tiempo de seis años que me parecen más que suficientes y razonables como lo mandata nuestra Constitución sabiamente”, remarcó.