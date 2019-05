Quieren dar registro de PRD al mejor postor, denuncia consejera

Diariamente en el PRD renuncian militantes, lo cual ha dejado incompleto al Consejo Nacional Político, encargado de votar la ruta crítica para reposicionar al partido y a los comités estatales, explicó la perredista Brisa Gallegos.

Su diagnóstico es duro. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la celebración de sus 30 años, el pasado 5 de mayo, marca también su final.

La consejera perredista agregó que el partido ni siquiera tiene registro local en 10 estados y que la mayor aspiración de sus dirigentes es ceder el registro nacional al mejor postor.

“Cuando iniciamos caminamos con la gente, pero luego empezamos a ser diferentes y dejar a un lado a la gente, hasta avanzar de la mano de la derecha. Si bien México necesitaba un gobierno de coalición, hicimos una alianza equivocada con el Partido Acción Nacional (PAN), que al final nos acabó por absorber y ejemplo de ello fueron las elecciones del 2018”, dijo Gallegos Angulo.

-¿Cuál es el futuro del PRD?

-Hablar del futuro del Sol Azteca me parecería muy optimista. El futuro del PRD concluirá en estos 30 años y hablar del futuro es aceptar que habrá un nuevo partido con otro color, con otras siglas, con otra identidad.

Y agregó: “Hoy sus dirigentes quieren vender sus siglas, su logotipo y su registro al mejor postor”.

La consejera nacional, que este año votará la ruta crítica para reposicionar al PRD, explicó que el partido contaba con una fuerza importante en los municipios.

“Hoy llegamos a 30 años en donde parece que vamos a cerrar un ciclo importante que sería con el final del PRD, con sus siglas, con su logo y su historia e incluso con su identidad”, reprochó.

Gallegos Angulo recordó los logros del Sol Azteca, paridad de género, diversidad sexual, reforma laboral, la despenalización del aborto, entre otras libertades.

“Fuimos los impulsores de los programas sociales que hoy abandera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, recordó la consejera perredista.

Reconoció que la salida de militantes importantes del PRD, lo pone al borde de su desaparición y en una debilidad política, ya que hoy esta opción política no tiene registro en por lo menos 10 estados.

La crisis interna del partido, relató, llega a tal nivel que varios puestos de consejeros están acéfalos y ellos son quienes tienen que votar la ruta del partido.

Además, hay comités estatales que ya no cuentan ni con la representación formal porque no hay ni presidente ni secretario general del órgano.

“Eso te lleva a una debilidad política porque no hay quién conduzca al PRD en los estados. La renuncia de militantes sigue y se registra diariamente”, concluyó la perredista.

La perredista se afilió al partido en 1997. “A mí un personaje que me motivó fue Cuauhtémoc Cárdenas”, quien fue uno de los fundadores de este partido y hoy ni siquiera desea hablar del tema.

-¿Renunciarías al PRD?

Hoy puedes estar en un partido u otro, pero tu manera de hacer política es lo que te distingue y no importa en la trinchera en la que estés. Yo me iré del PRD cuando el partido haya cerrado su ciclo de vida, cuando ya no sea más el PRD que yo apoyé, vi crecer y ganar.