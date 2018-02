Quiero redignificar la política: Kumamoto

GUADALAJARA, Jal.- Su aspiración al Senado de la República no se la debe a nadie en particular, sino a los miles y miles de personas que lo apoyaron con donativos, consejos y aliento, declaró Pedro Kumamoto en entrevista con Organización Editorial Mexicana. Señaló que las candidaturas independientes no son sinónimo de una candidatura buena u honesta, pero asegura que hay quienes, como él, van por redignificar la política y buscan que ésta signifique “transparencia, pluralidad, cercanía, respeto a la diversidad, vivir con seguridad , respeto a los derechos humanos e impulsar la justicia en este país”.

La sociedad tiene criterio y sabrá diferenciar las candidaturas de los partidos políticos y las candidaturas independientes. “Hay que ser analíticos, exigentes y prudentes con el perfil de estas”. ¿Cómo te sientes, con la entrega de firmas y a la espera de resultados por el INE? -Me siento muy bien el día de hoy (martes) la Comisión de Fiscalización del INE que preside Ciro Murayama sesionará para dar cuenta de las firmas de los aspirantes al Senado de la república y de 9, tenemos 7 firmas válidas que se hará patente una vez que sesione la Comisión. Se cumple con la cantidad y distribución como exige la Ley.

Estamos felices, hemos entregado tiempo en forma las erogaciones y fiscalización de recursos y acreditamos los gastos durante la pre-campaña. No tengo duda que no tendremos problema con la distribución, la ley exigía firmas en 10 distritos y entregamos de 14 distritos. ¿Estás arriba en las encuestas, harías alianza para salir adelante y asegurar? -Yo frente a las encuestas, agradezco que haya personas que confían en nosotros, me emociona, mi trabajo y mi confianza es como si fuéramos en el último lugar, siempre tenemos que trabajar pensando que las encuestas no nos están favoreciendo.

En 2015 (contendió para diputación local) las encuestas nos ubicaban en el 0 por ciento de intención del voto y trabajamos arduamente para trabajar eso. Hoy parece que las preferencias van mejorando pero el trabajo debe ser exactamente lo mismo y no debemos confiarnos.

¿Qué opinas de las candidaturas ciudadanas-independientes? -En las candidaturas independientes existimos todo tipo de personas, los que queremos re dignificar la política; están los que buscan un cargo público por un objetivo o por una agenda o personas que vienen de partidos políticos y utilizan la figura, todas al final son legales. Este país debe analizar con mucho cuidado cualquier candidatura de partidos políticos y las independientes. La candidatura independiente no es sinónimo de candidatura buena u honesta, sino que llegas a la boleta a través de firmas.

Hay que ser analíticos, exigentes y prudentes con el perfil de estas candidaturas independientes y las que vienen de los partidos políticos. ¿Se colgaron de tu imagen para allegarse firmas? -La sociedad es muy lista y sabe reconocer quien utiliza la figura de la candidatura independiente y con quien firma y la sociedad tiene criterio y tomará buenas decisiones al respecto. ¿Cuál fue al final el costo de tu precampaña? -La erogación fue de 1 millón 200 mil pesos registrados, desde computadoras al equipo que pusimos a préstamo, sillas para los mítines, reuniones, cada peso para gasolina, fuimos muy exigentes en un ejercicio de transparencia total.

Fueron recursos que obtuvimos a través de aportaciones de cientos y cientos de personas que apoyaron y apuntalaron el esfuerzo. Fueron cientos y cientos de personas que donaron desde 14 pesos a 100 mil pesos que era el tope de donación por cada persona.

Mi tope de campaña era de 2 millones 200 mil pesos y nadie podía donar más del 5 por ciento del tope total , por lo que nadie se puede sentir dueño de esta aspiración, ya que nadie podía donar más del 5 por ciento. Esto nos deja y me deja muy tranquilo, hemos logrado construir una campaña que no le debe nada a ninguna persona en particular, sino a miles y miles que donaron con dinero, con especie , con un consejo y aliento. ¿También fue un costo en lo personal, sacrificio con la familia, amigos? -Esta aspiración ha significado muchos esfuerzos, mucho trabajo y horas de chamba, desvelo, el no ver a la familia y gente querida ,pero no solo yo, sino fue para todo el equipo de esta maravillosa aspiración.

Muchas hemos dejado energía, talento, emociones al servicio de una idea de cambiar la política, ha significado muchas renuncias, muchos encuentros y posibilidades de renovar la esperanza en la política y somos una inmensa mayoría que queremos que la política signifique transparencia, cercanía, pluralidad, respeto a la diversidad y vivir con seguridad, con respeto a los derechos humanos e impulsar la justicia en este país. ¿Wikipolítica se distinguió en la forma de hacer campaña y recolección de firmas? -Nos ha caracterizado que somos personas comunes haciendo un ejercicio de recolección de firmas. Hemos sido transparentes y muy exigentes en la fiscalización y trabajando en construir una agenda con las ideas de toda la sociedad, eso nos caracteriza.