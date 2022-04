Ratifican a Carlos Aysa nuevo embajador de México en República Dominicana

El Senado de la República ratificó el nombramiento de Carlos Miguel Aysa como nuevo embajador de México en República Dominicana.

El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, con 64 votos a favor de Morena y aliados, 44 en contra de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y 2 abstenciones, ratifican a Carlos Miguel Aysa, como embajador de México en República Dominicana.

El senador panista Damián Zepeda, criticó la designación del ex gobernador de Campeche y la calificó como una vergüenza.

“Lo dije en el anterior nombramiento de un ex gobernador de oposición como embajador, y lo reitero hoy. En palabras de don Manuel Gómez Morín: que no haya ilusos para que no existan desilusionados.

“Hay que decir las cosas como son hoy, es una vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena, está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país, que deberían de ser honorables, como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones”, señaló.

Bajo críticas de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC, así como aplausos de sus nuevos aliados de Morena, PT y PVEM, Carlos Aysa González rindió protesta como nuevo embajador de México en República Dominicana.