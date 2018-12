Raúl Salinas, de hermano incómodo a vendedor de libros

Pasó de codearse con el poder a la cárcel por el homicidio de su cuñado y ahora Raúl Salinas de Gortari promueve y vende el libro denominado “Empoderamiento ciudadano a través de la tecnología” en donde explica las causas de la corrupción en México y promueve el uso de las tecnologías para impulsar el desarrollo de la economía nacional.





“Con la tecnología y la modernidad se auguraba que alguna vez iba a desaparecer el libro pero esta magnífica feria nos dice exactamente lo contrario. Este libro surge de la realidad, efectivamente he tenido oportunidad de participar, observa y conocer nuestro país durante largos años, he podido observar los esfuerzos por lo menos de dos o tres generaciones de mexicanos convencidos de que nuestro país está llamado a ser una gran potencia, un gran territorio en donde pudiéramos vivir de manera armoniosa y positiva”.

Salinas de Gortari fue arrestado en marzo de 1995 por los cargos de homicidio y enriquecimiento ilícito, fue internado en el penal de máxima seguridad en "Almoloya".

Pero aún no se logra esa parte y se pregunta qué hace falta ya que parece que se corre en una banda sin fin y no se llega a ningún lado, y “eso nos ha venido sucediendo, por lo menos a lo que a mí me consta ya durante casi tres generaciones”.





Dijo que eso se debe a distintas etapas del desarrollo y esfuerzos, pero grandes mayorías de la población están en una situación nada grata.

Destacó que se han hecho trabajaos de análisis de la economía y tras la segunda guerra mundial México apostó por el capitalismo y no por el socialismo, pero desde su punto de vista y a pesar de la gran cantidad de programas de asistencia social en donde se derrochan grandes cantidades de recursos sin producir nada a cambio, no se ha logrado la llamada justicia social.

Reiteró que su libro busca el empoderamiento ciudadano si se logra subsanar los dos grandes déficits u obstáculos, es decir la relación con la legalidad y la participación ciudadana, en el caso de la relación con la legalidad puso como ejemplo que el 50% de los mexicanos considera que la ley no siempre debe de cumplirse, es decir siempre se tiene la opción de decidir si se va a cumplir la ley o hay alguna razón que los haga brincársela.





“No todos los países son como México” y en donde muchos buscan evadir el pago de impuestos o no pagarlos a través de lo que se consume, desde su punto de vista es increíble que en nuestro país no se pague el IVA en alimentos y medicamentos cuando son los dos elementos que más se consumen y sobre todo porque el 60% de los mexicanos trabajan fuera de la ley, en la informalidad, en donde no pagan impuestos.

“Todos los que participamos en eso, estamos fuera de la ley y si voy a un mercado a comprar una camisa sin que me den factura y sin pagar impuestos estamos fuera de la ley” lo mismo sucede con las fondas y torterías, de ahí la importancia del uso de las tecnologías para llevar a todos a la formalidad y mejorar la economía del país, ya que todos ellos utilizan el transporte subsidiado y las tarifas eléctricas, pero no aportan a pagar esos servicios.