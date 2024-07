"Reaccionarios no aceptan que la 4T obtuvo mayoría calificada", acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como reaccionarios a los personajes políticos de oposición porque no aceptan que en las elecciones del 2 de junio la 4T obtuvo mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la cual es necesaria para reformar la Constitución.

Desde Morelos, el primer mandatario señaló que con Claudia Sheinbaum como su relevo en la Presidencia, los programas sociales podrán convertirse en derechos constitucionales.

Con ello, dijo, se evitará un retroceso “de que van a regresar los corruptos, los reaccionarios. No. Por eso hay una polémica, no quieren aceptar que el movimiento de la transformación obtuvo mayoría calificada para el Plan C, para reformar la Constitución en beneficio del Pueblo”, dijo.

Agregó que durante los 36 años que antecedieron su gobierno se hicieron reformas que sólo beneficiaron a minorías; “pero ya llegó la hora de que sea al revés”, dijo.

Durante la séptima gira de transición, en compañía de Claudia Sheinbaum, el Presidente se reconoció con “carrocería vieja” en alusión a su edad, y no obstante, celebró que tras las elecciones, le “cambiaron el motor”.

En un acto en donde se abrió nuevamente la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Tlaquiltenango, Morelos, una de las edificaciones dañadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, López Obrador se despidió de Morelos, al tiempo que Claudia Sheinbaum ofreció continuidad.

La virtual presidenta electa se negó a cambiar el rumbo de la 4T y reafirmó su postura para dar continuidad al movimiento iniciado por López Obrador; “por qué nos vamos a diferenciar si venimos luchando juntos desde hace varios años”, comentó.

Sheinbaum Pardo reiteró la promesa de programas sociales como apoyos a mujeres de 60 a 64 años, becas universales y atención médica a domicilio para los 12 millones de adultos mayores que hay en el país.

Como parte de la evaluación del “Programa Nacional de Reconstrucción” de los inmuebles dañados en los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, Edna Elena Vega, próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destacó los más de 33 mil millones de pesos que se han invertido en apoyos directos y reedificación de viviendas, templos, escuelas y centros de salud.

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, consideró que no solamente se reconstruyen inmuebles y patrimonio histórico, sino “el corazón de las comunidades (...) espacios que nos dan identidad, estos espacios que nos dan comunidad”.