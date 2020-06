Rechaza PRD aprobación de Ley Sheinbaum

El PRD en la Ciudad de México criticó al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local por traicionar a la ciudadanía y más de 30 años del proceso histórico y democrático de la capital al aprobar de manera "servil" las reformas a la Ley de Austeridad, que otorgan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, poder para controlar y recortar de manera discrecional el presupuesto público, "pasando por encima de las facultades del propio Congreso".

Nora Arias Contreras, Brenda Villena Guillén y Carlos Estrada Meráz, dirigentes locales del Partido de la Revolución Democrática, declararon que lo hecho por el gobierno de Claudia Sheinbaum en comparsa con el grupo parlamentario de Morena, es un atentado a la ciudad y sus habitantes, así como a la división de Poderes y el Estado de Derecho, pues dieron al gobierno atribuciones que no le corresponden, lo que ha colocado a la capital en un retroceso histórico parecido al de la regencia.

"La conducta que ayer tuvieron los diputados de Morena en el Congreso deben prender los focos rojos a todos los ciudadanos, ya que otorgaron a la jefa de Gobierno facultades que no le competen, quien de forma autoritaria ahora controlará y dispondrá del presupuesto., Hoy el orden democrático está en duda", alertaron.

Denunciaron que con estas reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la jefa gobierno Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, tendrá el poder de hacer recortes presupuestales a las dependencias, alcaldías, órganos autónomos y entidades desconcentradas, dejando fuera de esa facultad al Poder Legislativo y a la ciudadanía que representan.

Los perredistas llamaron a los capitalinos a no confundirse ni distraerse con el tono de emergencia y transparencia que quiere dar el gobierno local a las reformas a la Ley de Austeridad, con las cuales controlará los recursos públicos, pues indicaron, lo importante es que no se pierda de vista la traición a la democracia que consumaron los diputados morenistas. El PRD señaló que no permitirá que se consume este retroceso a la vida democrática de la ciudad.