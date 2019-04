Rechazan remover a Muñoz Ledo de la presidencia en San Lázaro

El diputado Porfirio Muñoz Ledo no será removido de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego que Morena y sus aliados respaldaron su gestión y frenaron así la solicitud del PAN de exigir ante la Junta de Coordinación Política su remoción.

Tampoco van a solicitar la fuerza pública ni buscarán una sede alterna para sesionar.

Al mismo tiempo, no hay fecha definida para subir, para la discusión, análisis y votación de las reformas al artículo tercero constitucional, referente a la reforma educativa. “No tenemos fechas y por lo tanto, queremos sesionar de manera regular’’, dijo el diputado Mario Delgado Carrillo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que fue presentada en la Jucopo, por el PAN, la petición de remover del cargo al presidente de la Mesa Directiva, al diputado Porfirio Muñoz Ledo.

“Hubo una discusión en torno a la Junta de Coordinación Política y la mayoría coincidimos en que el presidente de la Mesa Directiva ha cumplido puntualmente las obligaciones constitucionales que tiene’’, dijo el también coordinador de Morena.

“Está claro cuál es la posición política tanto del Gobierno como de la mayoría representada aquí, en la Cámara de Diputados, de que vamos a privilegiar siempre el diálogo y no vamos a utilizar ni a pedir el uso de la fuerza, ni nos vamos a ir a escondidas a alguna sede alterna’’.

“Todo por el diálogo, todo por la razón, y estamos seguros que vamos a lograr un gran consenso en torno al asunto más importante para nuestro país y para su futuro, que es la educación’’.

Seguirá diálogo con maestros

Delgado Carrillo también destacó que seguirá el diálogo con los maestros de la CNTE y con los grupos parlamentarios respecto de la reforma educativa.

“No vamos a subir al pleno para su discusión y votación el dictamen de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo. Hasta que no se agoten las mesas de diálogo, tanto con los maestros como los distintos grupos parlamentarios’’, refrendó.

Por lo tanto, añadió, los maestros saben perfectamente que nosotros tenemos que continuar con los trabajos de la Cámara. No hay manera de construir un acuerdo en torno a la reforma educativa si la Cámara de Diputados no está trabajando, no está procesando, no tiene su curso normal, explicó.

En ese sentido, el diputado de Morena dijo que se ha hablado con los maestros y se tiene el acuerdo para que esta semana la Cámara de Diputados pueda tener su función normal, regular, “y vamos a sesionar también el miércoles para tratar de recuperar los tiempos perdidos. De tal manera que tendremos sesión ordinaria en esta Cámara, martes, miércoles y jueves’’.

Por tanto, este martes “tendremos sesión con varios dictámenes a discutir; el miércoles también tendremos sesión y el jueves. El jueves, como ya se anunció aquí por parte del Partido del Trabajo, tenemos programado votar el dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro’’.