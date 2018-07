Rechazan separación de familias durante visita de EU a AMLO

Afuera de la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, hay un operativo de seguridad por parte de la policía de la Ciudad de México, que agiliza el tráfico, ante la visita de los representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Alrededor de las 13: 20 horas un impresionante dispositivo de seguridad con una decena de camionetas blindadas y de la SRE, así como manifestantes contra la separación de niños migrantes, dreamers y deportados, llegó el secretario de Estado de Donald Trump, Michael Pompeo

Foto: Margarita Rodríguez

A su llegada se escucharon protestas por la política migratoria de el país vecino. "Nuestros niños dónde están se escucha afuera de la casa de campaña".

Foto: Mauricio Huizar

Decenas de representantes de medios de comunicación nacionales y extranjeros, así como ciudadanos que vienen a entregar su currículum vitae y alguna petición, se han dado cita en la calle de Chihuahua sin embargo, esperaron para entregarlo después de las tres de la tarde cuando terminó la reunión entre los representantes del Gobierno de EU y AMLO.

Foto: Margarita Rodríguez

Fue a las 12:06 horas cuando López Obrador, llegó a su casa de campaña en un automóvil blanco compacto, solo saludó a la prensa son detenerse a dar declaraciones, detrás de una camioneta que transportaba a la exministra Olga Sánchez Cordero y otros personajes cercanos al tabasqueño, llegó al recinto.

Foto: Mauricio Huizar

Además sobre avenida Insurgentes, a un costado de la casa de campaña han llegado dos mujeres a manifestarse. Una es la activista Julia Klug, quién vestida con un traje de China poblana, exigió no al muro del presidente Donald Trump, no a la expulsión de migrantes mexicanos "que contribuyen con la economía norteamericana; no más envío de armas por parte de EU", manifestó.

Por su parte, la señora Erendira Cornejo López, de 68 años, vino a exigir a los representantes del círculo más cercano al presidente norteamericano que visitan México: "dejar de separar a niños de sus familias".