Un presidente sin consenso ni apoyo es "un florero": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la revocación de mandato, sin embargo, informó que su propuesta de adelantarla para empalmarla con las elecciones de 2021, fue rechazada por el Senado.

Un mandatario sin consenso ni apoyo es un florero

En conferencia de prensa, el mandatario anunció que partidos "conservadores" fueron quienes no aceptaron dicha propuesta, mediante la cual se conseguiría ahorrar pues sólo costaría lo de la boleta.

"Si los adversarios tienen tanto enojo con mi gobierno ¿por qué esperar hasta 2022 para votar la revocación de mandato?", cuestionó el presidente.

Expuso que los "conservadores" están "desesperados" y mantienen una campaña en su contra, donde se "incluye hasta a famosos".

El mandatario se dijo tranquilo y contento, "un presidente sin apoyo popular, es una hoja seca", reiteró.

Foto: Especial

"Conste que yo lo propuse, pero votaron en en Senado y no quisieron".

El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la oposición al proponer adelantar a 2021 la consulta popular sobre la revocación de mandato, lo que provocaría una nueva reforma constitucional para que el mandatario aparezca en la boleta de las elecciones más importantes del país.

Recordó que para el 1 de diciembre su gobierno terminará de establecer las bases de la transformación, "ya les comento, la última reforma a la Constitución que me importaba era la del artículo 4° constitucional , ya se aprobó, es toda una revolución pacifica, elevar a rango la pensión de adultos mayores, ya me puedo ir tranquilo (...) no hace falta que esté yo aquí a la fuerza".