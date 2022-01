Rechazo cualquier vínculo con el crimen organizado: Hugo Eric

El expresidente Nacional del Partico Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, informó en un comunicado que narcopolíticos se encuentran detrás de las mantas que falsamente lo vinculan con integrantes de grupos delincuenciales en el estado de Morelos.

Sin dar mayores detalles sobre los nombres de posibles narcopolíticos, Hugo Eric rechazó contundentemente haberse reunido con integrantes del crimen organizado, y mucho menos pactar una reunión con el Gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco.

“De ninguna manera acepto haber tenido contacto con alguna persona del "Comando Tlahuica". No es la primera vez que aparecen mantas del crimen organizado en las que me mencionan”, sostuvo.

Agregó que es evidente la presencia de actores políticos que sí están vinculados con los carteles en el estado de Morelos.

“En mi vida me he reunido o me reuniré con alguna persona del crimen organizado ni en Morelos, ni en ninguna parte del país”, afirmó en el comunicado.

Flores Cervantes pidió no dejarse llevar por esta campaña que desde el anonimato busca desprestigiarlo, así como al gobierno de Morelos, concluye el documento.