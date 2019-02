Reconciliación en serio; Morena abierto a alianzas con oposición

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que su bancada tiene elementos para defender la propuesta de reforma constitucional en materia educativa del Ejecutivo, pero “estamos abiertos al diálogo” y planteamientos de otras bancadas.

En entrevista, aseguró que se está hablando con todas las bancadas y aceptó que en caso de que el PRD votara con ellos les alcanzaría para aprobar la propuesta que envió el Ejecutivo federal.

Cuestionado sobre si ya están negociando con la bancada perredista aclaró que no, pues están hablando con todos. “Cada tema es diferente, cada tema se construye a partir de alianzas diferentes”.

Sociedad ¿El Mijis ahora es maestro de Harvard y Oxford? Te contamos la historia

La propuesta del gobierno “trae mucho apoyo detrás y ahora vamos a defenderla; la discusión apenas empieza, tenemos muchos elementos para defenderla y vamos a ver qué nos plantean ellos”, sostuvo.

Recordó que a partir del 6 de febrero comienzan las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Educación y la de Puntos Constitucionales para abordar el tema educativo desde diversas perspectivas, donde se discutirán las distintas propuestas.

“Vamos a dar el espacio para discutir, analizar, debatir, escuchando a todos los actores involucrados y tratar de construir una reforma, de construir una mayoría calificada que la apoye”, agregó.

“El proceso de construcción de reforma educativa que presentó el gobierno no surgió de un día para otro. Desde la transición de administración se llevaron a cabo foros, consultas públicas en todo el país, para llegar finalmente a la propuesta que se presentó”, añadió.

Foto: Cuartoscuro

México Para los pobres son los precios de garantía: Sader

Aseveró que Morena buscará “la excelencia educativa y erradicar la evaluación punitiva de los maestros”. “Vimos que esto no funcionó, estresó a los maestros, no les aseguran una mejor preparación y no tiene impacto en la educación que reciben los niños”, agregó.

Impulsaremos “un proceso de formación integral de los maestros, de verdadero desarrollo profesional, que incentive todo el tiempo a los maestros a tener una superación permanente y eso se vea reflejado en la educación”.

Se construirán acuerdos en torno al tema, convenciendo a las otras fracciones con hechos sobre lo que ha ocurrido con la reforma educativa que fue aprobada en 2013 y la que hoy se propone.

Por otra parte, informó que la reforma al Artículo 19 constitucional, luego de que se realicen las audiencias públicas también a partir del día 6 de este mes y si se logran consensos, se podría estar votando en el pleno cameral el martes 12 o jueves 14.