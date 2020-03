Recortan la lista de los aspirantes al INE

El Comité Técnico encargado de evaluar a los aspirantes a candidatos para la selección de consejeros electorales del INE, entregó la lista de 77 mujeres y 77 hombres que aprobaron el examen de conocimientos y aptitudes para suplir a los cuatro consejeros electorales que dejaran su cargo a principios de abril, dentro de los que destaca el jefe de asesores de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, así como Carla Humphrey Jordan, funcionaria de la UIF y allegada a Santiago Nieto.

También, aprobó Eunice Rendón, ex secretaria Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como la consejera presidente electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, Maday Merino Damián y la consejera electoral del mismo órgano Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, quienes hicieron el 1-2 en la lista.

De los 154 aspirantes que obtuvieron calificaciones aprobatorias, los miembros del comité elaborarán una lista de 30 mujeres y 30 hombres que habrán de ser entrevistados para que luego esa lista sea remitida a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Al emitir la lista de mejor evaluados en el examen de conocimientos, el Comité Técnico informó que de 370 aspirantes que presentaron su interés en concursar para ser consejero electoral, el martes pasado hicieron el examen 329 de ellos, en la Cámara de Diputados y, el Comité presentó una lista con las 154 participantes que obtuvieron las calificaciones más altas.

De acuerdo con la lista de resultados de los resultados que publicó el Comité Técnico, dentro de los aprobados están: Carla Humphrey Jordan, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto y que, en al principio del proceso fue propuesta por la CNDH como miembro del Comité Técnico, junto con John Ackerman, pero ella declinó para contender como consejera electoral.

Dentro del cuadro de hombres aprobados, destaca Jorge Alcocer Villanueva, quien es el jefe de asesores de la titular de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Luis Miguel Pérez Juárez, académico del Tecnológico de Monterrey y primero en registrarse cuando se abrió el proceso, ocupó también el primer lugar en el listado.

Dentro de las figuras conocidas que no aprobaron el examen de conocimientos, está el ex fiscal de la Fepade, Héctor Díaz Santa no obtuvo resultados satisfactorios.

La siguiente etapa del proceso de selección serán las entrevistas a cada uno de quienes pasaron la prueba. De las entrevistas, el Comité Técnico hará una nueva depuración para tener las ternas finales que votarán los diputados a finales de mes o principios de abril para elegir a los nuevos consejeros electorales.

Estos nuevos integrantes del Consejo General del INE tendrán la responsabilidad de trabajar en la organización del proceso electoral 2020-2021, el cual comienza el 1 de septiembre próximo. Aunque para empezar, también colaborarán en la revisión de la fiscalización de los procesos locales de Coahuila e Hidalgo, únicas entidades que tendrán votación este año.

El relevo en el INE tiene como fecha programada el 3 de abril, cuando termina el periodo de los consejeros Benito Nacif, Enrique Andrade, Marco Baños y Pamela San Martín.