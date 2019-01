Recorte presupuestal pone en riesgo autonomía del INE: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el recorte presupuestal que sufrieron no sólo pone en riesgo la organización de las elecciones de este año, sino la autonomía de organismo.

A nadie le conviene que se vuelva en normalidad (el recorte presupuestal), ya que se estaría poniendo en riesgo la autonomía del INE

Para el ejercicio fiscal 2019, la Cámara de Diputados aplicó un recorte presupuestal de 950 millones de pesos al INE. Esto ha colocado en una situación complicada al organismo, ya que según sus cuentas no le alcanza para organizar las cinco elecciones ordinarias programadas para este año, por lo que ya entablaron pláticas con las secretarías de Gobernación y de Hacienda para conseguir una ampliación presupuestal de 619 millones.

Córdova Viájenlo comentó que no es saludable que un organismo autónomo tenga que acudir a otras instancias para obtener recursos para sus tareas básicas, ya que esto podría generar un escenario donde se puedan condicionar a cambio de otras cosas, pero aclaró que en las negociaciones con Gobernación y Hacienda no ha sido el caso.

Hasta el momento, el Consejo General sigue sin adecuar su presupuesto, en espera de esta ampliación presupuestal, pero no puede pasar más allá de este mes, pues de lo contrario ponen en riesgo la operación del INE.

En este caso, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dijo que incluso tuvo que solicitar un amparo a un juez federal para pagar los sueldos al personal con el tabulador del año pasado. Esto debido a que, como no ha habido ajuste presupuestal, tampoco hay tabulador 2019, por lo que de no haber recurrido al amparo el INE hubiera incurrido en una falta legal.

Sin embargo, esta situación no se puede prolongar más allá de enero, ya que en caso de que el INE no apruebe su nuevo presupuesto, en febrero ya no recibirán los recursos por parte de la Tesorería de la Federación, añadió Córdova Vianello.