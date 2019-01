Pese a recorte, Lorenzo Córdova promete que INE sí participará en elecciones locales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que, pese al recorte presupuestal de 950 millones de pesos, el organismo autónomo se compromete a cumplir con su papel en la organización de las cinco elecciones locales ordinarias y la extraordinaria en Puebla programadas para el 2 de junio de este año.

“Hoy el desafío es dónde aplicamos ese recorte, hay que aplicarlo en donde ocurra el mal menor, porque no podemos afectar derechos de los ciudadanos, no podemos afectar las funciones sustantivas de la equidad en la contienda, y no podemos afectar la intervención del INE en los procesos electorales locales que se celebrarán en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas”, dijo al participar en el Seminario “Baja California, dinámicas electorales y nuevos escenarios normativos, proceso electoral local 2018-22019”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte.

De acuerdo a la ley electoral, pese a que se trata de elecciones locales, el INE tiene la responsabilidad de capacitar a los funcionarios de casilla, coadyuvar en la instalación de casillas y fiscalizar los gastos de campaña.

Por eso, Córdova Vianello viene repitiendo desde que se aprobó el presupuesto 2019, que al Instituto le harán falta recursos para cumplir con esas funciones.

Añadió que de parte de la ciudadanía y la autoridad electoral local de Baja California, el reto es demostrar que existe el interés para participar en los comicios pese a los problemas sociales y de seguridad que hay en la entidad., siendo que la última vez que hubo elecciones locales sólo participó 33 por ciento de la Lista Nominal.

“Votar en un contexto de violencia es también una manera de decirle no a la violencia y el desafío que hoy enfrenta la sociedad bajacaliforniana es responder a una oportunidad adicional para, con su voto, decirle no a la violencia”, dijo.

En Baja California se votará el 2 de julio para elegir gobernador, 17 diputados locales y cinco presidencias municipales.