Redes Progresistas es un partido leal a Elba Esther: Peña Neder

Las Redes Sociales Progresistas (RSP) no seremos Nueva Alianza (NA), somos un partido diseñado para llegar al poder, aseguró Juan Iván Peña Neder, coordinador de la asociación civil con el mismo nombre que busca consolidarse como partido político.

En entrevista con El Sol de México y en vísperas de su tercera asamblea estatal en Nuevo León, para alcanzar el registro como partido político y posteriormente participar en las elecciones intermedias, Peña Neder revela que el 40 por ciento de la militancia de las Redes Sociales Progresistas son maestros, no obstante asegura que pese a esta naturaleza, las RSP no son un partido “gremial” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como lo fue en su momento el NA.

“No tenemos al SNTE atrás… No sé si la prensa no se da cuenta que la maestra no dirige el SNTE, (sí así fuera) podría crear un partido, pero este no es el caso”, lanza.

Asegura que las RSP “nunca han ocultado” la “relación y simpatía” que tienen con Elba Esther Gordillo, la ex líder de la organización gremial más grande de América Latina, el SNTE.

De hecho, dice que para la organización “la maestra” es un “referente político” con quien mantienen comunicación desde el 2018 — año en que las RSP adquirieron fuerza política por la vigilancia de las casillas electorales en pro de Andrés Manuel López Obrador— para “consultarle cosas”, “tener sus opiniones”, “puntos de vista” y “aportar contactos o alianzas”.

“Ella es una entusiasta de la vida política nacional y en ese sentido ve a las Redes con mucha simpatía y las RSP la vemos a ella con mucho cariño. Desde el principio (ha habido permanente acercamiento). Para nosotros era muy importante que ella nos ayudara a entender los liderazgos magisteriales a acercarnos y esa relación se ha mantenido”, señala.

Foto: Daniel Galeana

A pesar de la escisión con el sindicato de los docentes, afirma que las RSP apoyarán las posturas que tome la asociación civil Maestros por México (MxM), otra asociación que también se relaciona con Gordillo por la participación de cercanos como su yerno, Fernando González Sánchez, su nieto René Fujiwara, y su exoperador político Ricardo Aguilar Gordillo, y que la mañana de ayer se pronunció por realizar elecciones libres para el nuevo líder al interior del SNTE. “Porque somos un partido muy leal, no vamos a dejar de destacar a la gente que milita con nosotros”, explica.

EL PARTIDO DE LA CLASE MEDIA

Del proyecto político para las Redes Sociales Progresistas detalla que buscarían consolidarse como un partido que atienda” al gran sector poblacional bajío-norte de clase media del país, y que actualmente no tiene cabida estructural en Morena” por falta de resolución política del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Hay mucha gente que está en el lopezobradorismo, pero no puede entrar a Morena y ven en las RSP una vía amable de acercamiento al régimen, porque nosotros no ocultamos nuestra lealtad a la Cuarta Transformación, ni al presidente. Nosotros nos sentimos desde el principio involucrados con su proyecto, estamos en una línea de lealtad hacia su presidencia y creemos que se requiere de manera indispensable un partido político que atienda al gran sector poblacional bajío-norte y clase media del país, porque no tiene cabida estructural en Morena”.

“Morena no se resuelve política e ideológicamente y nosotros estamos muy resueltos ideológicamente, nosotros tenemos muy puntualizado lo que queremos para transformar el país”, señala.

Este diario consultó el Plan de Acción y la Declaración de Principios, documentos básicos que exige el Instituto Nacional Electoral (INE) como requisito para constituir nuevos partidos nacionales.

De acuerdo con los mismos, las RSP se autodefinen de corte “Social Progresista” y buscarían promover elecciones para elegir a los miembros del poder judicial y “reactivar el servicio militar nacional como requisito de ciudadanía”, entre otras acciones de su programa.

Buscarían eliminar la figura de los diputados plurinominales para ampliar hasta en 87 más el número de distritos en el país. Otra propuesta sería desaparecer los senadores de lista y discutir la miscelánea fiscal “de mejor manera” para que “quien aporte más se quede con más”: “No pueden los estados del norte estar manteniendo al monstruo que es la Ciudad de México y a las economías subdesarrolladas del sur del país”.

Finalmente, el coordinador de las RSP anuncia que en los objetivos más cercanos las Redes trabajarán para lograr al menos 50 curúles en la Cámara de Diputados, ganar 32 distritos y hasta gobernar el país en 2021. “Creemos que podemos hacerlo”