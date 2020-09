Redes Sociales Progresistas no es un partido de maestros ni de familia: Fernando González

Redes Sociales Progresistas, la organización vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales y que está a la espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgue o le niegue su registro como partido político, no se considera un partido de maestros ni de una familia, asegura su dirigente Fernando González Sánchez.

En entrevista con El Sol de México, el también yerno de Gordillo Morales señaló que la construcción del poder a partir de pactos de corrupción se agotó, y eso sólo generó una aristocracia y oligarquía en la clase política que es momento de cambiar, por lo que su organización busca un lugar en el nuevo sistema de partidos para respaldar la agenda del cambio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con gente que “no es nueva ni advenediza”.

González Sánchez afirma que de lograr el registro no se prevé que la maestra Elba Esther aparezca en las boletas electorales de 2021. En el caso de Enrique Peña Nieto, quien encarceló a la exdirigente sindical, apoyarían que se le lleve a prisión. “Si hay razones, que la justicia dé con él y rinda cuentas”.

“La maestra Elba Esther no se afilió al partido, no forma parte de ningún consejo, de ningún cuerpo directivo, ni de ningún órgano de gobierno. Ella es muy cercana a muchos de nosotros, a algunos de los dirigentes, pero nada más. Nos ayuda su experiencia y su comprensión del fenómeno de la política y de poder, más allá no hay proyecto”.

Ella no está afiliada. Pero maestros ex dirigentes del SNTE sí participan activamente en la estrategia para construir el partido, mientras que su hija y nieto encabezan liderazgos al interior de las Redes.

En medio de calificativos de que “algunos consejeros del INE han utilizado criterios facciosos, arbitrarios y alejados del derecho” para que esa organización sea ratificada como partido en el pleno de la sesión del Instituto Nacional Electoral, González Sánchez asegura que tras el pacto electoral de 2018 con Morena y el ahora presidente López Obrador, Redes Sociales Progresistas no se asume como un partido opositor.

“No nos asumimos como un partido opositor, partimos del sistema de valores que implica el cambio de régimen y respaldamos la agenda del cambio de régimen del actual Presidente, de manera total y absoluta, no solo porque eso quiere la gente sino porque tenemos la convicción de que el régimen se agotó y que los pactos de corrupción que construyeron el poder antes ---y que hacían de los políticos esta especie de aristocracia o de oligarquía y que iba construyendo estos modelos de poder que aislaron a los partidos, al poder y la política-- están agotados”.

González se dice convencido de que es momento de crear un sistema de partidos con nuevos actores “para sustituir a una clase política que se volvió oligárquica, que fue perdiendo el rumbo del destino del país y eso se expresa en los partidos como desgaste de organizaciones”.

-¿Este es un partido de los maestros para los maestros?

No hay nada más equivocado. Yo creo que hay una confusión porque se nos liga con la maestra Elba Esther, pero la maestra Elba Esther está fuera del sindicato. La actual dirigencia del sindicato es adversaria de Elba Esther y el SNTE está formando su propio partido que es el Grupo Social Promotor por México. Es ahí donde puso todas sus baterías, todos sus recursos, todos sus liderazgos. Por nuestra trayectoria y amistades, algunos exlíderes se sumaron en 2018 (cuando contribuyeron al triunfo del presidente López Obrador) y algunos se regresaron a sus partidos y otros se retiraron de la vida pública. El partido surge de organizaciones locales y regionales que nos ayudaron en 2018 y que tomamos la determinación de convertirnos en partido político.

No somos un partido de maestros, muchos maestros participan con nosotros de manera voluntaria, individual y algunos ex dirigentes del gremio se han sumado, pero ya no tienen ninguna vinculación orgánica con el gremio, que además es nuestro adversario y no sólo no nos ayudaron, sino intentaron detenernos en nuestra ruta. No nos apoyamos en el magisterio para hacer el partido. Nos apoyamos de grupos sociales, comunitarios y liderazgos de colonias, gente mucho más plural y abierta. No somos un partido de maestros, eso sí debe quedar claro.

-Si no son un partido de gremio, ¿son partido de familia?

Nosotros somos una familia que se ha dedicado a la política y hemos hechos política toda la vida y no somos ni nuevos ni advenedizos. Creo que como familia aportamos a la sociedad, en medio de toda esta dinámica, todos participamos, pero nadie estamos sujetos a que la familia es el factor central del ejercicio del poder en el partido.

El poder del partido no deriva de mi familia, sino de los líderes locales y estatales. No somos un partido de familia. Somos una familia ayudando a formar una un partido.

-De lograr el registro ¿veremos en lista de candidatos a la familia y a la propia Elba Esther Gordillo?

No está proyectado así, es temprano para hablar de candidaturas todavía. Pero no está proyectado de ese modo… Le debe pertenecer a la gente que formó el partido, probablemente alguno de nosotros puede estar en las listas, es probable como dirigente. No está la familia metida en ese tema, más bien hacemos política para que le vaya bien al partido y le vaya bien al país. Somos una familia de políticos, metidos abierta, publica y transparentemente en la vida política del país, no de hoy, de muchísimos años atrás, yo diría que de décadas, cada quien con sus propias carreras, errores y aciertos.

-¿Redes viene por revancha en lo político?

La revancha no es un valor que quepa en la política, yo creo que cuando en política se dan traiciones uno debe asumirlas como parte del inventario que aceptas cuando aceptas a la política; las traiciones son comunes y suelen darse porque hay personajes, hay personas, que no saben administrar sus ambiciones, porque carecen del marco de valores y de la madurez para entender que la política requiere sentido de pertenencia y sentido de lealtad. Hay ocasiones que eso no se da en esas personas y uno tiene que cargar con ellas.

-¿Qué le dice a aquellos que acusan de pactos de corrupción a la maestra y a usted por ser parte del gobierno de Felipe Calderón del PAN? ¿Qué les dice a quienes los señalan como parte de los pactos de corrupción del pasado?

Jamás hemos sido parte de un pacto de corrupción. Jamás. Yo veo en la maestra una mujer vertical, honorable, que siempre hace política de frente y siempre habló con la verdad cuando yo fui testigo de sus dichos. Es una señora que tiene mucha altura para hacer política que quizá no va acorde con los valores sumisos de esta arrogante oligarquía política que hoy está dejando la vida pública, afortunadamente.

Y esa arrogancia fue la que la llevó, precisamente, a la cárcel porque se opuso a convertir a los maestros en una burocracia débil, que pudiera ser sometida con contratos individuales que acabaran con el sindicalismo, con el gremialismo magisterial, que a fin de cuentas es lo que se intentó en el sexenio de Peña Nieto con una reforma administrativa que carecía de sentido. Porque la ruta de la excelencia educativa se había echado andar, pero esta dinámica arrogante, de una clase política a veces absurda, llegó a una nueva lógica de ir a los extremos en muchos de sus ámbitos y ambientes.

Elba Esther Gordillo participa en acto político de Redes Sociales Progresistas en Puebla. Abril de 2019. Foto: Cuartoscuro

Nosotros siempre hicimos política de manera clara y vertical y siempre fuimos leales en la función y en la tarea que los gobiernos nos encargaron, pero jamás, jamás, contribuimos en un pacto de corrupción, ¡jamás!

- ¿Qué piensa de llevar a juicio a los expresidentes?

Nosotros creemos que la justicia es importante y si hay algún elemento para llevar a juicio a algún expresidente, creo que se debe de proceder conforme a la ley, sin politizar, aunque eso es prácticamente imposible.

- ¿Usted ve en la cárcel a Peña Nieto?

Realmente no lo sé. No es un tema que a nosotros nos importe, si hay razones, que la justicia dé con él y rinda cuentas.

- ¿…y a Felipe Calderón?

Igualmente, yo creo que todos los expresidentes deben de ser sometidos al juicio de la historia, si es necesario, pero ese es un tema de las instancias de justicia y de los expresidentes. La sociedad, la mayoría silenciosa que padecemos y sufrimos lo que está pasando en el país, tenemos que ver cómo resolver los grandes problemas que están frente a nosotros.