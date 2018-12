Reducción de IVA en frontera es un engaño de AMLO: PAN

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmara el acuerdo de reducción de IVA en la frontera, Marko Cortés, Presidente de Acción Nacional, aseguró que dicho decreto es un engaño y defrauda la confianza ciudadana.

El panista aseguró que este tratado sólo beneficia a unos cuantos y no a todos los consumidores, comentó en su cuenta de Twitter.

¡Mexicano de la zona fronteriza!Que no te engañe #Morena ni @lopezobrador_ con su decreto ningún ciudadano común dejará de pagar 16% de IVA en la frontera. Que no les den “gato por liebre” su medida no beneficia al consumidor final#PromesasIncumplidasAMLOhttps://t.co/AODDTaT9y1 — Marko Cortés (@MarkoCortes) 30 de diciembre de 2018

Expuso que ningún ciudadano dejará de pagar el 16 por ciento del IVA en la frontera, ya que los únicos favorecidos serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50 por ciento de su gravamen resultante.

Finanzas

La reducción del impuesto, del 16 al 8 por ciento, se puede realizar mediante una reforma que dé certidumbre a la inversión y que beneficie a todos los consumidores; sin embargo, consideró que el Presidente de la República sólo otorgó un crédito fiscal “limitado y excluyente”, indico Cortés.

Cortés Mendoza aseveró que el beneficio fiscal otorgado por López Obrador es un "hecho vergonzoso de control y paternalismo" y no genera certidumbre en la inversión.